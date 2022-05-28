天花疫苗常規施打停止逾40年 法專家憂猴痘「伺機爆發」
近日多國陸續發現猴痘（Monkeypox）確診和疑似病例，由於都不是過去所知猴痘疫情的流行地區，大多數患者也沒有相關旅遊史，因此引起全球公衛和醫學專家關注，擔心是否會是繼新冠肺炎後，下一個困擾全球的流行病。雖然世界衛生組織（WHO）聲稱，猴痘一般傳染力並不高，所以不需要太過擔心，也不用大規模接種疫苗，但有法國專家就指出，全球常規性的天花疫苗接種行動，已停止超過40年，不排除有關免疫力已經下降，導致猴痘伺機爆發。
根據《衛報》報導，目前並沒有針對猴痘的專門疫苗及特效藥，但因猴痘與天花屬於同一個病毒家族，因此用於天花的抗病毒藥物和疫苗，對猴痘也具有交叉保護作用，可以有效防止感染。然而，在世衛組織於1980年宣布天花病毒完全根除前，全球多數國家就已逐漸減少常規性的天花疫苗接種，在40多年後的今天，具免疫力的人群比例已大幅降低，使病毒更容易經由動物傳人，以及在人與人之間傳播。
巴黎巴斯德研究院（PasteurInstitute）的研究員布雷班（Dr Romulus Breban）表示，這不排除為猴痘疫情的爆發提供良機，而他和研究團隊2020年就從非洲剛果民主共和國的數據模型發現，當地的猴痘免疫力已從1980年代初期的85%，跌至2012年的60%，光是2020年，剛果全國就出現逾4000疑似病例，至少171人死亡。
布雷班聲稱：「我們的免疫水平接近零。50歲及以上人士可能免疫，但我們其他人沒有。所以我們非常容易受到影響」。
不過，布雷班也提到，他相信疫情仍是可控制的，而且也能藉著這波猴痘疫情，在出現病例的國家推動疫苗接種行動。報導指出，由於猴痘病例持續增加，引發人們質疑，病毒是否已進化成更易傳播的形式，但到目前為止，科學家們還沒有發現任何證據證明這種情況，研究人員也正在積極查驗病毒的突變，是否可能改變以往的傳播模式。