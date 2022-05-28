COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

天花疫苗常規施打停止逾40年　法專家憂猴痘「伺機爆發」

▲近日多國陸續發現猴痘確診和疑似病例，引起全球公衛醫學專家關注。圖為西班牙專家針對猴痘疫情進行討論和研究。（圖／美聯社／達志影像）
▲近日多國陸續發現猴痘確診和疑似病例，引起全球公衛醫學專家關注。圖為西班牙專家針對猴痘疫情進行討論和研究。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-05-28 15:08:43

近日多國陸續發現猴痘（Monkeypox）確診和疑似病例，由於都不是過去所知猴痘疫情的流行地區，大多數患者也沒有相關旅遊史，因此引起全球公衛和醫學專家關注，擔心是否會是繼新冠肺炎後，下一個困擾全球的流行病。雖然世界衛生組織（WHO）聲稱，猴痘一般傳染力並不高，所以不需要太過擔心，也不用大規模接種疫苗，但有法國專家就指出，全球常規性的天花疫苗接種行動，已停止超過40年，不排除有關免疫力已經下降，導致猴痘伺機爆發。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《衛報》報導，目前並沒有針對猴痘的專門疫苗及特效藥，但因猴痘與天花屬於同一個病毒家族，因此用於天花的抗病毒藥物和疫苗，對猴痘也具有交叉保護作用，可以有效防止感染。然而，在世衛組織於1980年宣布天花病毒完全根除前，全球多數國家就已逐漸減少常規性的天花疫苗接種，在40多年後的今天，具免疫力的人群比例已大幅降低，使病毒更容易經由動物傳人，以及在人與人之間傳播。

巴黎巴斯德研究院（PasteurInstitute）的研究員布雷班（Dr Romulus Breban）表示，這不排除為猴痘疫情的爆發提供良機，而他和研究團隊2020年就從非洲剛果民主共和國的數據模型發現，當地的猴痘免疫力已從1980年代初期的85%，跌至2012年的60%，光是2020年，剛果全國就出現逾4000疑似病例，至少171人死亡。

布雷班聲稱：「我們的免疫水平接近零。50歲及以上人士可能免疫，但我們其他人沒有。所以我們非常容易受到影響」。

不過，布雷班也提到，他相信疫情仍是可控制的，而且也能藉著這波猴痘疫情，在出現病例的國家推動疫苗接種行動。報導指出，由於猴痘病例持續增加，引發人們質疑，病毒是否已進化成更易傳播的形式，但到目前為止，科學家們還沒有發現任何證據證明這種情況，研究人員也正在積極查驗病毒的突變，是否可能改變以往的傳播模式。

堅持清零重創經濟！《經濟學人》諷刺習近平應負起責任

芬蘭、阿聯也中了？全球已逾20國　有猴痘確診及疑似病例

回嗆布林肯對中政策！華春瑩連發11組推文

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀