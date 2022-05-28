兒童重症9例出現腦炎！4大腦病變機制、8前驅症狀一次看
國內目前共有20名兒童確診重症，其中9例腦炎、6例肺炎、2例敗血症、1例哮吼、1例家中死亡、1例共病（腦腫瘤），而因腦炎去世者有5例，對此，兒童感染科權威邱南昌表示，新冠肺炎導致腦部病變致病機制，其中包括血管內皮細胞受傷、病毒直接侵犯、細胞激素風暴，以及其他他器官受損導致代謝異常等等，並提出8大腦炎前驅症狀，提醒家長注意，但他也解釋，目前國內兒童重症比例很低，也請家長不要太過驚慌。
28日下午，台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌，出席指揮中心記者會，說明新冠肺炎「4大導致腦部病變致病機制」，分別是病毒直接侵犯、細胞激素風暴、血管內皮細胞受傷、其他器官受損導致代謝異常。他提到「細胞激素風暴」是病毒感染免疫系統過度反應，會傷害器官組織，甚至是神經系統在內；另外，病毒可能傷害血管內皮細胞、引起腦水腫或影響代謝，會導致腦部受損。
邱南昌並指出「兒童腦炎重症8大前驅症狀」，包括體溫大於41度、意識不佳、持續昏睡、持續頭痛、持續嘔吐、肌躍型抽搐、抽搐、步態不穩等，如家長觀察到以上症狀，建議立即就醫。他也提到，如果兒童抽搐情況時間比較久，失去意識持續沒有恢復並超過30分鐘，就要特別注意，立即請醫師評估。但他也提醒，目前台灣兒童重症比例低，也請家長不要太過恐慌。（編輯：林盈君）
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