名家論壇》鄭仲嵐／岸田文雄解禁觀光客之「安外安內」

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岸田文雄並說明：「今後將繼續關注確診情況，未來希望回到與過往平時相同的步調，逐步爭取接受觀光客回流」。
日本初期將先開放團客，並派隨團導遊，定時定點觀光，官方並擬定在6月中旬重開北海道新千歲與沖繩那霸等機場國際線航班，似乎要為夏天的觀光旺季做好暖身。允許入國的入境上限人數，也從一萬調升制兩萬。
開放國門的消息一出，不少日本旅行業者已經躍躍欲試。不單是日本，隔壁鄰國韓國，包括樂天（LOTTE）旅遊、HANATOUR等大公司，也睽違近3年重新洽談北海道旅遊。過去被稱為「金雞母」的東京羽田飛首爾金浦航線，也吸引不少航空業者洽談，將在6月15日後陸續恢復，目前至少單週已有16班次。
G7的亞洲國家表率
從2020年3月起關閉國門以來，這也是日本睽違2年多再度重啟觀光大門，對於喜好日本旅遊的人來說，雖然暫時還是要跟團、時間地點也有若干限制，但總算能夠一解旅遊東瀛的渴望。
更重要的是，日本的解禁有其象徵意義，身為七大工業國集團（G7）國家之一，日本一直在開放國門的步調上比歐美國家相對慢，而在亞洲則是除了韓國、泰國、新加坡等幾國外，其他國家對於開放國門的態度也是裹足不前。因此，身為先進國的日本，在開放國門的動作宣示，也會給予其他亞洲國家良性刺激。
其中，原先日本對於已經施打三劑的任何人，入境時就已經可自由行動，無需自主健康管理。今後分類為低風險「藍」的國家，一律免檢疫直接入境等，未來將會大大提升日本旅遊的經濟，近來因為日幣快速貶值，日本也期待透過觀光客刺激消費，來讓國內經濟活絡一波。
在疫情發生前的2019年，赴日旅遊觀光客已經突破3200萬人次，當時安倍內閣力圖於2020年東京奧運創造4000萬最高旅遊人次，卻不料殺出新型冠狀病毒，讓人次創下史上新低。原先2019年最高來到5兆日圓（約5000萬美金）的觀光客消費額也如同蒸發，睽違2年的重啟，勢必是重振觀光旅遊業的最佳曙光。
參議院選戰前恢復正軌
會選擇於此時解禁，除了疫情穩定外，背後或許也有其政治因素，就是即將於7月中旬舉行的參議院大選。對於現任的岸田文雄政權來說，這次選舉後至少3年都不會有大型的選舉，因此無疑是施政一年的「期中考」。
攤開數字來看，岸田政權的支持率其實並不差。根據5月21日、22日，日本《富士電視台》調查顯示，岸田政權支持率來到68.9%，不支持率則是24.6%。而在2021年10月岸田剛上任時，《共同通信社》調查的數字則是支持率55.7%，現在相對高出許多。
通常日本內閣上任，都是在剛開始蜜月期時支持率高，之後依序遞減，而岸田政權反而有「倒吃甘蔗」的情況。這也代表岸田文雄雖然講話比較不張揚，但是穩中求進的態勢讓日本人愈來愈放心。加上美國總統拜登來訪，與韓國新總統尹錫悅政權修補關係，積極與東南亞國家等保持密切聯繫，發揮過往外交長才，都讓日本外部局勢相對穩定。
過去是「安內攘外」，但岸田政權是「安外安內」。在穩定外部局勢後，接下來就必須處理內部國政的經濟問題，包括開放國門、刺激經濟、大幅增加內需等，也就成為下半年的課題。未來一連串國內經濟政策出籠，對於參議院選情也絕對是利多。大選前逐漸恢復生活正軌，強調回歸過往經濟的主軸，將讓岸田政權行穩致遠。
●作者：鄭仲嵐／駐日本東京記者。1985年生。畢業於英國倫敦大學亞非學院，過去任職台灣的電視臺，現定期供稿給BBC中文、德國之聲中文與鳴人堂、關鍵評論網等台灣媒體。
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