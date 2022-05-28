猴痘病毒不尋常擴散多國　世衛擔心恐為冰山一角

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從英國5月7日首次通報1起猴痘確診病例以來，世衛組織已接獲各國通報近200起病例，發現地點都離猴痘原本流行的國家很遠。
歐洲疾病預防管制中心（ECDC）則登記有219例。
猴痘原本在西非、中非地區的一些國家流行，近期卻突然出現在全球超過20個國家，包括美國、澳洲、阿拉伯聯合大公國和十多個歐盟（EU）國家。
西班牙衛生部今天表示，目前境內確定有98例；英國則有90例。葡萄牙衛生當局今天也說，已通報確認74例，患者全是男性，大多在40歲以下。
路透社報導，阿根廷衛生部今天也證實發現兩起猴痘病例，是拉丁美洲首見。
布里安告訴參加瑞士日內瓦舉行的世界衛生大會（WHA）成員國代表：「我們仍處於這起事件的最開端。」
她指出，「我們知道未來幾天會有更多病例」，但不必恐慌，「這不是大眾應該擔心的疾病，這不是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）或其他迅速蔓延的疾病」。
布里安還說，專家們正試圖判斷這種「不尋常狀況」的發生原因，初步調查似乎並未顯示猴痘病毒出現變化或變異。
她提到，現在仍有機會阻止疫情擴散，若採取正確措施，就有可能控制病毒傳播。（譯者：曾依璇/核稿：陳彥鈞）1110528