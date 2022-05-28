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現在就可做！醫喊不快篩也可列確診　7月後有望免隔離

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明，現在已陸續在討論邊境鬆綁，「現在有看到一些曙光」。（示意圖／取自pixabay）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明，現在已陸續在討論邊境鬆綁，「現在有看到一些曙光」。（示意圖／取自pixabay）

記者許若茵／台北報導

2022-05-28 15:51:22

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日說明，現在已陸續在討論邊境鬆綁，「現在有看到一些曙光」。衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，現在已經開放全民快篩陽可列確診，下一步可以考慮免快篩陽，有相像臨床症狀，經醫師評估也可列確診給藥，7月後疫情若是下降，更有望免隔離。

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自26日起全面實施快篩陽視同確診，民眾呈現快篩陽性後，只要經過醫事人員評估確認，即可通報確診。今疫情記者會中，陳時中也透露，近來住院數略少於出院人數，醫療量能可能會有一些空間，現在都有陸續計畫和討論邊境鬆綁，很快就會宣布相關規劃。

黃高彬認為，目前已經開放全民快篩陽經醫師評估可列為確診，下一步可以考慮若民眾有相像的臨床症狀，也不一定要快篩陽性，經醫師評估也可通報確診，其次，黃提到，可以將新冠肺炎從第五類法定傳染病降為第四類法定傳染病，這兩件事情「現在就能做」。

黃高彬解釋，這類似於過去的流感，他認為，近兩年來，民眾幾乎都會戴著口罩，幾乎都沒有什麼流感疫情流行，先前流感流行時，若病患臨床症狀很像，不用經過快篩，醫師可直接開藥，這可以再培訓基層診所醫師判斷，只要醫師能夠判斷，就可以直接給藥，「因為案例已經到這種程度這麼多，又是輕症化改變」，降級後能減輕民眾與醫療端的負擔，各縣市衛政單位作業也能舒緩。

「等我們確診案例下降下來的時候，就可以整個鬆綁啦！」黃高彬認為，等到疫情趨緩，民眾就有望免隔離，但案例數應該要下降至連續數日單日確診數千人以下，「這個是可以事先規劃的」，他也預估，「6月底7月初是有可能的事情」，7月以後就有可能免隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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