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今年哪些App好棒棒？蘋果6/7公布「Apple 設計大獎」

▲Apple 全球開發者大會(WWDC22)將於台灣時間6/7凌晨1點以線上發表會揭開序幕，全球超過 3,000 萬名 Apple 開發者將可免費參與。(圖/官方提供)
▲Apple 全球開發者大會(WWDC22)將於台灣時間6/7凌晨1點以線上發表會揭開序幕，全球超過 3,000 萬名 Apple 開發者將可免費參與。(圖/官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-28 16:16:33

Apple 全球開發者大會(WWDC22)將於台灣時間6/7凌晨1點以線上發表會揭開序幕，全球超過 3,000 萬名 Apple 開發者將可免額外付費參與，屆時 iOS、iPadOS、macOS、tvOS 和 watchOS 等都會推出最新技術、工具與架構。大會舉行期間，開發者可透過實驗室與 Digital Lounges 直接與 Apple 工程師和設計師交流。

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同時台灣時間6/7早上8點，將會舉辦年度「Apple 設計大獎」每年，Apple 設計大獎都會表揚 Apple 開發者在作品中展現的藝術美感、匠心獨運、精彩創意與技術成就。Apple 設計大獎將透過 Apple Developer app 與 Apple Developer 網站串流直播。

▲台灣時間6/7早上8點，將會舉辦年度「Apple 設計大獎」。(圖為2021年資料照片，圖/翻攝官網)
▲台灣時間6/7早上8點，將會舉辦年度「Apple 設計大獎」。(圖為2021年資料照片，圖/翻攝官網)
在wwdc 22預料會推出 iOS 16、iPadOS 16、tvOS 16、macOS 13 以及 watchOS 9 等，最大的看點應該會落在iPhone作業系統iOS 16上，網路目前討論度最高的功能為「系統通知中心」，先前有國外媒體在Twitter上爆料，iOS 16在通知管理功能將會更新，會在專注模式重新設計，或許會有進一步的整合。


除此之外，預計會帶來新的系統互動模式，可能會在Widget或者是App的部分進行強化，像是直接在Widgets上操作功能，不需點進去app使用，大幅提高便利性。健康偵測方面也會有進展，可能會加入藥物管理功能，透過掃來描識別藥丸功效同時提醒用戶吃藥。


根據以往經驗，新版的升級，部分舊款機行可能無法支援更新到最新版本，在iOS 15更新時A9晶片的iPhone 6s、iPhone 6s Plus，以及第一代的 iPhone SE壓線列入更新名單中，但這次iOS 16很有可能會被踢出更新名單中，屆時「一代神機」的iPhone 6s可能就正式走入歷史。

▲一代神機 iPhone 6s很有可能被踢出iOS 16的更新名單。(圖／翻攝官網) ▲一代神機 iPhone 6s很有可能被踢出iOS 16的更新名單。(圖／翻攝官網)

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