在收容所收養「大隻哈士奇」！獸醫一檢查傻眼：這不能養

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帶走馬澤爾的一個小時之內，馬上出現一些很明顯的怪異點，牠竟在幾分鐘內學會開飼料罐和開後院門鎖。馬澤爾平時完全不吠叫，對任何指令都學很快，但在服從命令之前，總是花很長的時間思考，後續還開始「反向訓練」，讓爸爸主動餵食牠。此外，馬澤爾常常跑到外頭獵殺松鼠，然後把它當戰利品送給媽媽。
在一週以後，媽媽終於意識到這隻狗，似乎比生平中遇到的所有大學教授還聰明，便趕緊帶去檢查。獸醫師一看見馬澤爾就丟下看診板，大聲問：「你到底是從哪裡弄來一隻狼的？」在一番混亂的檢查後，獸醫確認馬澤爾是隻混血犬，體內擁有狼及哈士奇的血液，經過溝通，獸醫師表示一般建議不要飼養，若真的要養，請讓牠遠離小孩。
但媽媽不以為意，在兩年後懷了原PO，身為母狼狗的馬澤爾似乎有注意到，開始在院子裡挖出一個大洞，並裝進比以往數量更多的松鼠，似乎希望媽媽能多補充點蛋白質。後期臨盆時媽媽不在家，爸爸就給馬澤爾一件帶有氣味的衣服，牠便天天枕著睡覺。
原PO誕生後也常常與馬澤爾相處，認為牠是史上最棒的褓姆，馬澤爾會和他在毯子上玩耍，寶寶吃飯時守在椅子底下，睡覺時也躺在嬰兒床下，還會背著他四處走動。媽媽對此樂觀其成，獸醫師則認為她是個瘋女人，但因為相處順利而沒有多加阻止，後續媽媽再懷妹妹時也沒多說什麼。
馬澤爾最終活到到19歲半，除了一些輕微的關節炎外非常健康，最後在牠後院自己挖的小洞中睡著離世。原PO認為，死神一定是等馬澤爾睡著後才敢動手，不然以牠的咬力，鐮刀可能都會變成狗狗的咀嚼玩具。（編輯：李惠婷）