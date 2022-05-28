HUR確診康復首露面！吐後遺症「集體腦霧」 她突胸痛
由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，因疫情停辦兩屆終於在今年回歸，頒獎典禮於今（28）日晚在台北小巨蛋舉行，女團HUR唱跳歌曲《有毒不回》，先前有4個人去確診，此次登台演出是她們康復後的第一場活動，她們自虧「後遺症」是集體腦霧，什麼容易忘記。
HUR日前提到C.Holly、巴倫月、連穎、席子淇接連染疫，因此馬上停工、全員隔離，而今天登上小巨蛋表演，是他們康復的首場活動，她們笑說難得全體6人都這麼緊張。談到康復後的後遺症，她們表示是「集體腦霧」，「準備要上台的前幾天，會忘記走位，明明練習過很多次，就是會突然斷片。」幸好的是，今天一上台後，腎上腺素飆高，順利完成演出。
此外，HUR的經紀人提到，巴倫月在康復的第一次練習時，一度出現胸痛的狀況，為了配合身體復原狀況，只能慢慢加練習的內容與強度。
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