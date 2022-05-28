高雄今新增9630例　陳其邁：今晚6點開放預約打兒童疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄5至11歲兒童疫苗接種特別門診接種資格為民國99年5月29日至106年5月28日出生的兒童接種疫苗，29日全天在小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟、高雄展覽館開設社區接種站，另在高雄榮總、國軍高雄總醫院、旗津醫院、鳳山醫院都有特診約，今晚6點可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。教育局長謝文斌也表示，國小將安排一起到校接種，從5月30日至6月8日把所有學校安排接種完畢，這2天請學校排好馬上公告，用最快速度讓小孩子盡快得到疫苗保護。
此外，65歲以上長者接種第1至4劑疫苗，可向全市435家合約院所預約，6月30日前，打任一劑獲500元禮券，高雄市籍長者打第3、4劑再加碼200元，共可獲700元禮券，中央於6月底前亦提供65歲以上或55歲以上原住民，打疫苗加送2支快篩試劑。
衛生局簡任技正潘炤穎指出，今天中央公布高雄9641例，扣除轉銜及重複計算等因素，今天新增9630例。潘炤穎分析指出，確診個案定義改變第一天就採取分流措施，診所昨天比例40.6％，今天上升到60％，包含醫院快篩陽確診、社區站部分，兩者加總87％，真正需要PCR採檢者下降到13％，所以整體醫院服務量與確診速度大幅提升，有些需要處方用藥的高風險族群可以一天的時間落差，搶得抗病毒藥物及居家照護的先機。
潘炤穎說，以確診年齡層部分來分析，目前是30至54歲這三個年齡族群，算是職場上與社群活動上相對活躍的族群，確診率居高不下；65歲以上也略有上升，上升至13.8％。至於，校園停課中，0到11歲確診率持平，約在10、11％左右，12至19歲大幅下降，因暫停實體課程，校園傳播風險是獲得控制，目前 12至19歲國高中的確診比率6.33％，達一周來最低點。
潘炤穎也特別指出，40-49歲年齡層已連續4天確診比例上升，今日達18.04%，意味著職場風險高的族群，以活動、社交互動來說，是屬於職場菁英中間分子。65歲以上長者確診比例從昨日11.54%，今日上升到13.76%，提醒家中有確診者，要注意長者身體狀況，並注意防疫行為、活動區隔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。