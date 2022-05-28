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政府要查辦郭彥均　朱立倫轟：要辦連我一起法辦

▲郭彥均稱死了很多孩子竟要被法辦，朱立倫轟，要辦連他一起法辦。（圖／資料照片）
▲郭彥均稱死了很多孩子竟要被法辦，朱立倫轟，要辦連他一起法辦。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-05-28 16:54:01

藝人郭彥均在臉書稱「死了很多孩子」，遭到民進黨網軍出征，行政院長蘇貞昌、指揮官陳時中都說要查，若散播假訊息最高罰300萬。國民黨主席朱立倫轟十位孩子的生命算少嗎？「如果講真話要被法辦，那就通通法辦，連我也法辦！如果憐憫孩子要被抓，就把全台灣為孩子發聲的人都抓起來！」

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朱立倫批，蘇貞昌、陳時中，有沒有看到20位重症的孩童？有沒有同理心？幼小的生命在消逝，今天又有兩位5歲、6歲孩童離去，已經有十位孩子走了。政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人？根本是搞錯兒童染疫死亡的真實問題！他們立即號召全國黨公職，通通聲援郭彥均、聲援小小孩，

國民黨文傳會副主委林家興痛批，政府不努力保護民眾、保護兒童，卻動用網軍與國家機器出征、約談說真話的人，打壓言論自由，根本凸顯自己是防疫無能，只敢處理提出問題的人！敢不敢把所有聲援郭彥均的國民黨黨公職、為孩童發聲的民眾都移送？

林家興指出，藝人郭彥均只因為貼文與醫護友人對話「看到這（麼）多孩子，就這樣走」，呼籲大家善待我們的醫療人員，卻被綠營網路意見領袖帶頭洗版出征、逼著道歉，今天蘇貞昌院長竟然加碼指控這是「有明顯操作」的假訊息，難道十位染疫逝世的孩子還不算多？所有的父母聽到政府是如此無能又冷血，怎能不對孩子安危感到焦慮、對政府感到憤怒？

林家興表示，當前政府防疫無方，美國《彭博》最新全球防疫韌性月評比出爐，台灣竟排名世界倒數第3，一口氣掉了19名。今年1月時，台灣仍在53國中排名第8，但今年疫情延燒以來，名次不斷下降，5月竟掉到51名，是倒數第三名，不但創下單月最大跌幅（下降19名），也只贏過中國大陸及俄國，如此糟糕的防疫成績，難道又是「看好了，台灣只示範一次？」

林家興強調，台灣防疫失控，讓國際包括美國在內將台灣列為高風險地區，沒人敢來！留在國內的民眾不但要忍受政府無能、搞出「既缺、又慢，還亂」的亂象，還要為家人與孩子擔心受怕，說真話的人，還要忍受被網軍出征、被政府約談，壓制民眾真實的心聲！人民絕對不能忍受！

林家興指出，面對蔡政府動用國家機器箝制言論自由，國民黨會號召全體黨公職及所有願意為孩子發聲的人持續貼文、用各種行動為孩子的權益發聲，如果蘇貞昌院長有膽，就把這些人通通都移送法辦。

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