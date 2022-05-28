俄烏戰爭家園被毀！忠犬「守大門」不離開：主人還沒回來
俄烏戰爭延續至今已3個月，部分人逃出當地，部分人則堅守崗位。當地的動物救援組織「Zoopatrul」就仍在工作，並於博羅江卡（Бородянці）小鎮中發現一隻狗狗，牠堅守在殘破的家園兩個月，似乎在等待還未回家的主人現身。
影片上傳於16日，動物救援組織「Zoopatrul」在烏克蘭的博羅江卡小鎮中，找到一隻堅守家園的狗狗，牠在斷垣殘壁中生活了兩個月，似乎在期盼失去下落的主人能回家。附近鄰居見牠在此挨餓受凍，曾試圖將其帶回飼養，可狗狗每次都會找機會跑回原本的社區，所以鄰居後續就不再堅持，而是每天來此餵食牠。
動物救援組織「Zoopatrul」表示，希望能透過這則影片的傳播，讓現在不知身在何處的主人看到，了解狗狗還在家園中等著他。並希望若有民眾認出這隻狗狗的主人是誰，務必與組織聯絡，讓牠能盡快回到深愛的家人身邊。若後續一直沒有收到回音，或證實狗狗主人已不幸罹難，組織便會介入將其收養，不會讓牠在原地受苦受凍。
網友們表示：「身為一個養狗養了半輩子的人，我覺得忠誠這個形容詞太見外了，寵物就是家人，守著家園等待家人團聚，是再正常不過了。願和平早日降臨烏克蘭，也願狗狗早日回歸家人的懷抱。」、「讓我想到之前的一句話 主人也許只是把牠當成狗狗 但是狗狗把主人當成生命中的一切 希望他們早日重逢！」、「幸好有人探望不然肯定餓死」。（編輯：李惠婷）