加快居家照護流程　高市5小時收居隔書、2小時領關懷包

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陳其邁表示，有60%確診是由診所通報，診所也會直接收案。陳其邁說明診所就醫後居家照護流程，第一到診所看醫師會判定確診，然後就可以先回家休息，2小時後會收到衛生局技正潘炤穎發出的簡訊，問完包括疫調，家人有哪些人等問題後，就可以去領關懷包。
陳其邁說，接著5小時收到第二封衛生局簡訊，就可以下載居隔書，然後就可以開始居家照護，如果有時候比較慢不是市府，是法傳系統有時後會比較久，不過平均是5小時。
同時，隨著疫情在社區傳播，同住家人的確診比例不斷上升，陳其邁提醒，確診者居家照護要1人1室，但若家人再新增確診，則可同住1室，未染疫者最好1人1室。
陳其邁指出，確診者居家照護期間應1人1室居隔，以套房為佳，但家中有2人以上確診，確診者已不會互相傳染，因此可同住1室互相照顧，確診者若房內無浴廁，除使用浴廁外，其餘時間不可離開房間，走出房門到浴廁時須戴上口罩，使用後要清消，切忌不可和家人共餐，碗盤、衣物應自行清洗，垃圾也應密封好防止污染。而非確診者最好是1人1間，居隔期間也勿共食，家中不論有無確診都應戴上口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。