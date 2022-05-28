宥勝老婆曾被批醜、菲傭！但你知道她有多大能耐嗎？

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當時這篇貼文發出，多數人幾乎都將重點放在他賭氣交往白富美的過往、揣測白富美的身份等等，連合作女星隋棠也中槍，讓她得發文自清：「我論及婚嫁的男人只有Tony，王宥勝把話說清楚！」
從宥勝自述中，筆者不只看到了一名男性在感情裡頭，從一開始過度在乎他人評價，慢慢轉移成聆聽自己內心，最後找到了一位合適的伴侶，且對方竟在燈火闌珊處。更重要地，是筆者看到蕾媽對於宥勝的深愛，而且這份愛的深度與廣度，幾乎是現代人很難做到的。當朋友們都在擔心蕾媽「太無私」時，筆者對她只有尊敬，希望宥勝能履行承諾，好好愛惜這個女子。
那麼我們來看，蕾媽為什麼會如此吸引他吧？宥勝在乎的3大點又是什麼呢？
「她知道我所有死脾氣，壞毛病，卻還願意在我身邊⋯」從一度短暫離開家人、跑去和好友們遠征南極，到近來衝動賣房、和全家露宿休旅車上，我們大概可以知道宥勝的骨子裡是個大男孩，連他自己曾接受時尚雜誌專訪時，不諱言自己童心未泯，「我一路以來都做很怪的事，我旁邊的人不只措手不及，有時候還不太能理解。」
宥勝說過，他的脾氣不是很好，曾經情緒失控，失手打女兒兩下屁股。此外，他性子衝動，PO出一張撕碎女兒玩具的照片而遭到網友批評，直到後來發文解釋來龍去脈，大夥兒才曉得是誤會一場，「蕾媽是第一個罵我的人，她說我發文怎麼都不講清楚。」
上述事件合理推測，宥勝是一個粗線條的人，如他貼文所言，他所有的臭脾氣，蕾媽全都看在眼裡，卻仍願意留在身邊。甚至，蕾媽也會有自己的一套方式，讓這個大男孩懂得適時地自我反省。
「我在她身邊不用多說話，或說假話，可以愉快的度過每一天。」宥勝與蕾媽都有「愛冒險」的本質，經常出國遊玩，某年到紐西蘭瓦納卡挑戰高空跳傘，要從1萬5000英尺高空一躍而下，原本蕾媽很抗拒，還埋怨說：「我怎麼會嫁給你啊？」但是跳完傘後，蕾媽不但興奮直呼下一次還要跳，還感性對宥勝說：「這輩子最大的冒險不是跳傘，而是嫁給了冒險王。」
宥勝為時尚雜誌寫專欄，聊起他與蕾媽的約定：「之後不管我去哪，我們都一起去，因為這不只是我的夢想，也是他的夢想。」他回憶女兒蕾蕾一滿月，他就會帶著太太去公司開會、廣告定裝、山上咖啡廳，不管晴天還是下雨，都無法阻擋小倆口趴趴走的決心。
喜好相同，讓宥勝與蕾媽總有說不完的話。心理學中有個名詞叫做「相似性」，意指人們大多會愛上與自己有「部分相似」的人，興許這也是蕾媽與宥勝相互吸引的原因之一吧？
「她願意在我看不見的地方默默付出，卻沒打算跟我要求回報。」蕾媽對宥勝的無私付出，不只宥勝深刻感受到，連我們這些外人都看到了。
宥勝加入南極長征隊的期間，蕾媽為了給丈夫驚喜，隻身飛了大半個地球去智利探班，讓宥勝相當感動；宥勝不在家時，蕾媽獨自「一打二」照顧兒女，將家裡打理的井井有條。甚至，當外界出現「蕾媽配不上宥勝」的聲音時，她始終不發一語，守候在男方身旁。
後來宥勝成立Youtube頻道，分享全家人住露營車環島的生活，第一集他先把車子開去公司見經紀人Summer，對方環顧了車子內裝，僅淡淡地說了一句：「我覺得小嫺（蕾媽婚前的暱稱）真的好偉大。」想一想，本身是女強人的經紀人Summer都說出了「偉大」一詞，足以得知蕾媽不僅精明能幹、有著超乎常人的強心臟，她對丈夫更是溫柔包容、心甘情願，看到對方開心，自己就開心。
幸好蕾媽的奉獻，宥勝都有看見，他才會寫下：「她幾乎願意放下一切，為了和我一起追尋我想要的人生冒險」這段話，相信他會好好珍惜女方一輩子。
筆者始終認為，婚姻能夠長久延續，當中不只有愛，更包含著某種「需要」。
所以，當聽到朋友們擔心蕾媽「會不會太傻？」的時候，我反而願意深信，能幹如蕾媽，自己心裡應該也清楚，宥勝到底需要什麼，而她能否在不影響自己身心的情況下，同樣能給予他想要的。（相對地，宥勝身上應該也有蕾媽嚮往的特質，讓她願意對其無悔付出。）
能遇到相互配合、志趣相投的靈魂伴侶並非易事，筆者祝福宥勝與蕾媽幸福快樂，繼續當逍遙人間的神鵰俠侶吧！
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