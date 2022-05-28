T1／坦言洋將實力需加強　光哥：很多技巧是我教他們

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李逸驊表示，雖然這一季最終無法更進一步，但這個賽季他給球隊打80分，「整個球季我們一直處於不穩定的狀態，除了洋將之外，秉聖、嘉豪去中華隊，巴西齋戒月又受傷，韋翰和夏樂季末到來，人員變動對教練來說是一個考驗，我學了很多，年輕球員也很認真的去學，明年會更好。」
本場比賽太陽洋將依舊發揮穩定，桑尼和塔克還是球隊攻防兩端的擎天柱，合砍34分20籃板8助攻，今天被登錄的艾倫也拿到10分7籃板；而反觀中信這邊，馬龍21投6中僅有13分，凱得到9分，夏樂僅4分，艾斯則是打了將近8分鐘就因傷退場，貢獻度明顯有差距。
李逸驊賽後解釋道，上一場發揮出色的艾斯，今天膝蓋不舒服，肯定他帶傷上陣的企圖心，精神可嘉；但有傷卻沒有及時和教練團溝通，這一點不太好。
「整季我們洋將來來去去，說實在的有好有壞，雖然來到這裡後都很配合球隊，但實力上還是要繼續加強，來台灣後有很多技巧還是我教他們，但他們也願意去學習和配合，要給予給定。」李逸驊如此說道。
談到休賽季的準備，林韋翰強調加強快攻細膩度，會是他們需要提升的。「確實我們速度很快，但多打少的成功率不高；另外就是外線可能還要多加強，這是我們的強項，但這幾場沒有發揮很好。」