讀者投書-挺過暴雨考驗 中市水利韌性城市成形

近日台灣中南部遭遇梅雨鋒面強降雨，台中海線各區降下的雨量及其降雨強度，將近是 8 年來最大的雨量與強度，但在今年台中各項水利工程設施有效的發揮下，雨水降的多，卻較以往消退的快，淹水是大家不願遇到的，市府將繼續與中央攜手合作加速各地區的排水工程。

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這波鋒面雨下的又急又大，有媒體用「下雷雨彈」來形容雨勢的猛烈，以台中清水站為例二日累積雨量 307mm ，最大時雨量 64.5mm ，已超過都市部分地區道路側溝及雨水下水道的保護標準，是 2015 年來最大的二日暴雨量及最大小時雨量的降雨強度。

其中沙鹿市區中山路與沙田路等主要幹道的積水情形，經過這幾年水利設施的改善，已經大幅度降低淹水機率。另外如台中市大甲區民權路、大甲區興安路、清水區公正路、沙鹿區中山路、沙鹿區向上路、梧棲區大智路二段雨水下水道以及去年底完成的清水區高美路排水工程，現經此次強降雨考驗，已無淹水情形，有效解決該區域淹水問題。

台中海線水利建設，再加上南山截水溝預計於今年底完成第一、二期，將會有效改善南勢溪、北勢溪等排水狀況。南山截水溝已展開第三期規劃，將近 65 億元經費，完成後勢必讓海線地區的排水更趨完善，更可提升區域防洪能力。

台中市政府並持續加速如「沙鹿區鎮南路雨水下水道工程」、「梧棲區大智路二段雨水下水道後續改善工程」、「外埔區中山路雨水下水道工程」及「大甲區大智街雨水下水道工程」等案，持續推動提升海線地區排水能力。

台中市近幾年無論在「水安全」、「水環境」、「水文化」皆致力推動，淹水是大家不願遇到的，市府將繼續與中央攜手合作加速各地區的排水工程，營造台中成為水利韌性的宜居城市。

▲臺中市清水區高美路排水後續工程，施工及現況(圖／讀者提供2022.5.28)