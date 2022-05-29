SONY Xperia 1 IV開箱！專業攝影隨身機　愛夜拍得想想

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先從外觀來看，這次 Xperia 1 IV並沒有太大變化，延續日系方正風格的經典設計，沒有瀏海也沒有開孔，就是非常平衡的設計，螢幕為6.5吋21:9瘦長的比例，單手握感佳，與前代相比螢幕亮度提升50%，120Hz螢幕更新率使畫面更加流暢，240Hz觸控掃描頻率提高操作精準度。保留3.5mm耳機孔，5,000 mAh大電池容量，不附充電器和充電線，實際觀看1小時YouTube影片大約會耗掉約8％電量。
拍照功能強大
重點就放在拍照功能上，3鏡頭均搭載1,200萬畫素的Exmor RS for mobile感光元件，分別為16mm超廣角、24mm廣角，以及全球首創85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭，潛望式望遠光學變焦鏡頭為全焦段光學變焦，意味即便拍攝遠方的文字、人物或風景，也都可以拍出清晰擁有細節的照片，同時三鏡頭皆採用ZEISS T*增透及抗反射塗層鍍膜，能減少反射光線、抑制暈光及強化對比。
全新三鏡頭首度搭載120fps高速讀取感光元件，升級三鏡頭皆支援每秒 20 張 AF/AE 超高速連拍、即時眼部和物件追蹤對焦、獨家FlawlessEye光學防手震技術不論抓拍。Videography Pro 錄影功能，整合各項錄影設定提供更直覺的操作介面，内建即時直播功能，讓創作者能即時串流至YouTube影音平台進行直播。
實際拍攝心得
Xperia 1 IV 雖然擁有很多專業的可玩功能，但對於一般民眾來說還是會以「Basic」功能為主，因此體驗上也以「Basic」拍攝。先從人像來說，有著人眼對焦和追焦功能，搭配上實體快門鍵，用來拍攝好動的小孩和毛孩來說，都能快速捕捉，且散景和膚質都有旗艦等級的表現。這次鏡頭加入了85–125mm潛望式望遠光學變焦鏡頭，的確可以在拉近鏡頭拍攝後還能見到細節。
HDR、夜拍提亮效果相對保守
但HDR和夜拍功能在基本模式的體驗下，拍出來的效果比較難吸引民眾眼球，在拍攝時手機有偵測到逆光環境，但暗部的提亮並不明顯，或是在高光的地方也沒有明顯抑制。夜拍的部分，如果追求下重手，能大幅提亮夜景的效果，Xperia 1 IV可能不是這麼明顯。同時機身很容易因為過熱讓相機無法使用，對於喜愛拍攝的人來說會是一個很大的困擾。
快捷鍵還是好用
整體來說，如果已經習慣下重手的手機拍照效果，SONY Xperia 1 IV可能會讓你不夠滿意，在夜拍和HDR的提亮上都相對保守，人像美顏也沒有太花招可以選擇。
另一方面來說，SONY Xperia 1 IV功能太強大，對於專業攝影來說會是一個非常有利的幫手，操作手感來說可以無縫接軌專業相機，同時對於平常喜歡拍攝好動貓狗、小孩SONY Xperia 1 IV強悍的對焦和快捷鍵，可以輕鬆捕捉。