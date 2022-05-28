女壘／李品萱代表作　完封新北凱撒

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今日賽前不但邀請到盧秀燕市長，兆基企業董事長李建成、兆基企業總經理林佑任
等貴賓，企業女子壘球聯盟 林昆漢會長也陪同開球，盧秀燕市長也跟兩隊隊員合影留念。
盧秀燕表示：「我今天本人親自來有三個目標，第一個壘球是我們提倡的重點發展運動項目，所以市長本人來，表示支持，第二個是今天女壘，我是六都唯一的女市長，所以更應該來，第三個是我要感謝壘球協會、台中市壘球委員會，以及兆基等各球團長期對女壘的贊助。」
盧市長也認為，今年兆基穿山甲也有今年高中聯賽冠軍隊台中東山高中的新血加入，所以目標當然是總冠軍，但也對來台中的球隊歡迎「以球會友」，希望大家支持企業女子壘球聯賽。
兆基企業董事長李建成也到場，回贈台中兆基穿山甲球隊紀念品給盧市長，他感謝台中市長盧秀燕對女壘的支持，同時也把好天氣帶到台中。
孫渝萍勝利打點 新北凱撒險勝兆基穿山甲
2022企業女子壘球聯賽今（28）日（六）首場賽事由地主兆基穿山甲遇到強敵新北凱撒勇士，結果兩隊形成投手戰，新北凱撒邱安汝3局失2分無關勝敗，後援的余翌瑄後援4局沒有失分，拿下勝投，終場新北凱撒以3:2險勝。
這場比賽兩隊攻勢在前半段，地主兆基穿山甲首局就靠高沛均高飛犧牲打先馳得點，陳安心又敲出中外野安打，讓兆基穿山甲單局拿下2分。
新北凱撒勇士則是2局反擊，劉瑄敲出內野安打追回1分，加上林晏婷左外野安打追平。
3局上新北凱撒攻勢再起，范芸瑄敲安後，孫渝萍擊出中外野二壘安打，一棒送回超前分，終場新北凱撒就靠這1分險勝。兆基穿山甲潘玉玲完投7局，被打13支安打失3分，可惜吞下敗投。
蔡珈蓁完投 新世紀黃蜂4連勝
2022企業女子壘球聯賽今（28）日（六）第二場賽事，由新世紀黃蜂以9:1擊敗福添福嘉南鷹，池亦庭、陳詩婷開轟，加上王牌蔡珈蓁完投7局只被打3安打，拿下單場MVP。
這場比賽新世紀黃蜂依舊推出蔡珈蓁先發，她主投7局無失分，只被打出3支安打失1分，展現絕對王牌的氣勢，並拿下勝投。
開路先鋒沈嘉玟首局就敲安，並利用蘇奕璇適時安打先馳得點，黃蜂打線3局又靠蘇奕璇敲出2分打點中外野安打，一口氣又送回2分，陳詩婷又轟出中外野2分砲，一口氣單局打下4分奠定勝基。
7局上池亦庭再補上一發3分砲，讓新世紀黃蜂一舉拿下近期4連勝。
李品萱7局完封代表作 臺北臺產熊讚險勝新北凱撒
2022企業女子壘球聯賽今（28）日（六）第三場賽事，由臺北臺產熊讚出戰新北凱撒勇士，結果臺北臺產靠著先發投手李品萱投出7局無失分好投，以1:0險勝。
李品萱今天只被打2支安打，共投27人次，雖然沒有三振，但也僅有2次四壞球保送，表現可圈可點。
臺北臺產熊讚打線在2局突破邱安汝投球，四棒邱鈺然敲出中外野安打，並利用對方二壘手楊安淇失誤回來得到寶貴1分。
關鍵7局下新北凱撒雖然攻佔得分位置，但仍舊缺乏適時一擊，以1分之差落敗。