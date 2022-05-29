韓流發威！宋康昊首奪坎城影帝　湯唯錯失影后

第75屆坎城影展今（29）日舉行頒獎典禮，近年韓流發威，韓國導演朴贊郁以《分手的決心》獲得最佳導演獎，國民影帝宋康昊則以是枝裕和執導的《嬰兒轉運站》首次獲得坎城影帝，巧合的是，上次獲得影帝殊榮的亞洲男演員柳樂優彌，2004年也是以是枝裕和的作品《無人知曉的夏日清晨》獲獎，年僅14歲就獲得坎城影帝。





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▲宋康昊在《嬰兒轉運站》演技精湛。（圖／車庫娛樂提供）

宋康昊是繼全度妍以《密陽》奪下影后後，第2位在坎城影展獲獎的韓國演員，他主演的《寄生上流》2019年也在坎城影展大放光芒。宋康昊曾透露參演《嬰兒轉運站》的開端是在2015年釜山影展時，與是枝裕和導演見面而展開，是枝裕和說：「因為剛好談到，是否要一起在韓國拍部電影，我就寫了一個簡略的劇情大綱。故事是以一個嬰兒為中心，雖然彼此沒有血緣關係，但藉由一段旅程，構成一個家庭。」





▲湯唯感謝朴贊郁導演完整了自己的人生。（圖／車庫娛樂提供）

華人女星湯唯在朴贊郁執導的《分手的決心》演出備受好評，事前影后呼聲極高，可惜最後跟韓國演員IU李知恩，都敗給伊朗《聖蜘》女主角易卜拉希米（Zahra Amir Ebrahimi），她在頒獎典禮前被目擊返回韓國。不過，湯唯曾表示很榮幸能和朴贊郁導演合作，因為自己是朴贊郁的忠實粉絲。收到參演邀約時感到心動不已，「謝謝導演完整了我人生的一部分」。





▲《分手的決心》上演暴力場面，朴贊郁導演：就是想唱反調！（圖／車庫娛樂提供）

金棕櫚大獎則由瑞典導演魯本奧斯倫的《悲傷三角》（Triangle of Sadness，暫譯）拿下，這是他5年內第二次獲此殊榮。評審團大獎由比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）執導的「親密」（Close）以及法國女導演克萊兒德尼（Claire Denis）執導的「正午之星」（Stars at Noon）共同獲得。



