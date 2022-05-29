柯文哲聲援郭彥均！挺藝人吐實：今天不說話明天說不了話

男星郭彥均出於關懷醫護的好意，近日曝光和友人的對話，提及幼童染疫狀況越趨嚴重，「孩子越來越慘」、「很多孩子都走了」這番話引發網路熱議，有人指責他不該散布未經證實的消息，造成社會恐慌，亦有父母感同身受，認為他挺身而出並無不法，台北市長柯文哲也出面聲援，「一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失」，更說重話「今天你不說話明天你說不了話」。





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▲郭彥均是圈內好男人代表，常在臉書上曬出與家人的合影。（圖／郭彥均臉書）

郭彥均是圈內好男人、好爸爸代表，與老婆戀愛、結婚至今19年，育有一女「圓圓」，主持兒童節目入圍金鐘獎主持人，也帶著女兒一起開心走紅毯。在疫情期間長期呼籲保護小孩、關懷醫護，孰料這次曝光醫護慘況掀起軒然大波，此舉涉嫌散布不實謠言及誇大疫情，恐挨罰300萬元，官員提出要徹查其動機與出處，他緊急刪文道歉，澄清僅是幫好友發聲，希望風波到此為止。





儘管有大批網友出征，不認同他的做法，仍有許多知名人士力挺郭彥均，認為每條生命都很珍貴，父母憂心疫情可以理解，包括好友高山峰、小嫻、張勛傑都表達支持，目前一家確診隔離中的柯文哲，也在臉書發聲表示，「討厭人民發問，甚至把任何對政府的質疑都打成造假，進而箝制人民發聲，這是國家機器對人民的壓迫」。





他力挺郭彥均發文，並無煽動、造假之意，就被外界出征到刪文，蘇院長還親自下令要調查，認為若政府不能質疑，不能發問，只能歌功頌德，只能高呼萬歲，今天有一個郭彥均噤聲，還會千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，「今天你不說話明天你說不了話」。



