吳怡霈開工前3天被換掉翻臉！怒批中間人：沒有要原諒你

由記者成功轉型為主持人的女星吳怡霈，演戲、綜藝都有不錯表現，兩度入圍金鐘獎主持人，她昨（28）日在社群平台上突爆料，到手的工作竟在上工前3天被臨時搶走，心裡充滿怒火，事後得知接手人選還大氣表示「他其實比我更適合」，但對於接洽的聯繫者難掩不滿，「出爾反爾的中間人，沒有要原諒你的意思喔，你醜一」。





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▲開工前3天被通知換角，吳怡霈感覺不受尊重。（圖／翻攝吳怡霈FB）

吳怡霈透露，在執行工作前三天，對方突然說抱歉，決定找別人接手，「這是一件極度不尊重、也很值得翻臉的事」，就像在網路上買賣卻被惡意棄標，或是託人代買事後反悔，不管對方是什麼理由，一律拉黑處理，對於這種沒誠意行為，如果是10年前的自己，應該會氣到跳腳。





現在雖然有怒氣，吳怡霈心境上變得成熟，選擇轉移情緒，專心投入別的工作，她自信有能力勝任工作，也稱讚接手人選很適合該工作，會以對方的優點當作自己進步的動力，當作進修學習的推進器，畢竟「世界這麼大，不可能所有想要的都是你的」。





▲吳怡霈主持頗獲好評。（圖／翻攝吳怡霈FB）

她笑說自己不是聖人，沒有在假的，以前工作被搶走會有「拜託，我比較適合」的心情，這次因對手滿適合的才釋懷，選擇曝光內幕不是要獵巫，「接手的人很好，處理不夠漂亮的是中間的人」，世界真的很大，還會有很多別的風景，高EQ發言非常圈粉，粉絲則安慰她會有更好的工作上門，不必放在心上。



