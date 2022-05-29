不懂音樂卻創立樂團的教師黃慧娟　與孩子一同走出低谷

我是廣告 請繼續往下閱讀
面對父母「不相信孩子可以走好自己的路」，黃慧娟曾經選擇叛逆，不低頭、不聽話，也因此，當她成為老師，更能夠理解孩子內心的茫然與糾結。她說，「我從不覺得哪一個孩子壞，只是大人可能還讀不懂『孩子』這本書」，並期許自己對學生付出更多包容與耐心，陪伴他們，一起走過這條困頓糾結的路，等待他們轉化蛻變。
「做什麼都要認真！」這樣的自我期許，讓黃慧娟能夠把老師、這個她從小逃避的角色，扮演得淋漓盡致，甚至在8年前，當屏東縣文化處委託信義國小成立兒童Acapella人聲樂團時，被賦予草創之責，她也認真以對，即使她完全是個音樂門外漢。
黃慧娟說，「其實我不懂音樂，甚至討厭看五線譜」，樂團成員也幾乎完全缺乏音樂基礎，她便四處找老師、找資源，還要負責樂團所有雜務，好在辛苦有了代價，樂團中有部分學生家庭或學習上面臨挑戰，在他人眼中是難以管教的問題學生，但她堅持給予機會，讓孩子們在參與樂團過程中逐漸化解心結，更從比賽中建立自信，不但翻轉人生，甚至改變了與原生家庭的互動關係。
事實上，建立樂團的同時，黃慧娟的生命卻面臨拆毀，除了得面對經營樂團的壓力，還得獨自舔舐婚姻觸礁所引發的創傷，以及健康亮起紅燈的無助。
「是孩子的純粹治癒了我。」黃慧娟說，從師以來，生命中最大的快樂與精彩，都是學生和家長所給予的，因為孩子，她可以跟著樂團四處闖蕩，擴展了生命視野，更從學生與家長肯定與鼓勵的眼神中，成就了自我價值，「他們豐富了我的人生，帶我走出低谷，翻轉了我的生命。」
而當樂團開始走向人群，表演邀約不斷、獲獎無數時，黃慧娟卻毅然背起行囊，帶著她的所學經歷，走入偏鄉，在3年前申請成為國教署偏鄉訪問教師，現正服務苗栗縣南埔國小，但即使人在外地，她仍利用每週休假南北奔波，並為樂團成立讀書會。
她說，「樂團現在已經延續到第3代了」，回望過去，那些不懂、不會、不被理解與認同的徬徨無助，對她來說，其實只是生命中短暫低吟的節奏，下一個音符即將躍起，以愛的眼光才能等待，才能欣賞。