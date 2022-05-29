鉛筆腿女王離婚４年攢200億　楊冪面對霸凌穿心箭的傲氣

35歲的大陸女星楊冪4年前宣布和大 12 歲老公劉愷威離婚，但她的演藝事業依然精彩，沒有因為離婚而被擊垮。除了天使臉孔和一雙無敵的鉛筆腿外，楊冪的情商更勝身材，不僅保持自己一線女神地位，還培養出接班人迪麗熱巴，攢出驚人的200億台幣億身家！





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2017年，紅遍兩岸電視劇《三生三世十里桃花》將楊冪的從影事業推向巔峰後，又以古裝作品《扶搖》稱霸當年的收視女皇寶座。但她走紅、婚姻觸礁後，網路各種抹黑霸凌抨擊不斷，靠堅強的信念，穩紮穩打的向前邁進，她從不低頭，選擇正面迎擊「做自己」！現在來回顧一下，楊冪霸氣經典語錄：





1.「有本事就殺了我，殺不死，就等著看我變得更強大吧！」





走紅後，楊冪面對多方面而來的批評、抹黑、汙辱霸凌等，她曾說過不會被這些負面能量輕易絆倒，只會讓她變得更堅強、更好。





2.「我不是鈔票，做不到人人喜歡。更何況還有人連鈔票都不喜歡。」





公眾人物本身就會有人喜歡，有人不喜歡，甚至罵你、批評你。對待不喜歡你的人，不必刻意去跟人家計較，別讓這些酸言酸語壓垮自己，亂了原本的生活和秩序。





3.「不喜歡就是不喜歡，哪來那麼多理由？」





生活中，每個人都會遇到你不喜歡的人，或者不喜歡你的人，無一例外。與其挖空心思地改變自己，迎合別人，還不如乾脆就做你自己，做一個有個性、有稜有角又喜歡自己的人。





4.「對不起是一種真誠，沒關係是一種風度。如果你付出了真誠卻得不到風度，那只能說明對方的無知與粗俗。」





有魅力的人通常很無私，對待身邊的人總是用最真誠的態度，毫不虛假。 真誠待人也不要怕「碰釘子」，因為你的態度至少對得起自己，別人沒風度的應對，只是顯示出他個人的家教與修養。



