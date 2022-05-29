名家論壇》膝關節／肉身上陣！阿湯哥開戰機玩命飛上天

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或許劇情如何已經是次要，看阿湯哥如何不用替身完成玩命任務，彷彿才是影迷對他每部作品中的默契期待。
《捍衛戰士：獨行俠》由於遇到疫情攪局，使得這部表定2020年夏天上映的作品，延後了兩年才與觀眾見面，更意外拉長了續集與首集相差了36年，兩集間隔如此之久，本回續作除了延續首集種種情懷，更重新梳理了首集中阿湯哥飾演的獨行俠一角無法彌補贖罪的心魔。就情節上完全合理，也應對了某種程度上阿湯哥對當代電影的拍攝表達老派訴求。
如同長官認為像阿湯哥這樣我行我素的任性飛官，即便有著良好素質，未來面對高科技無人駕駛的優勢成本，血肉之軀的肉身必然走入歷史軌跡。彷彿在銀幕上暗示著另一個可能性，也就是大成本拍攝的作品，也得接受時代考驗，觀眾不見得維持老派進入電影院的觀影儀式，而是選擇更低廉的觀影成本。
但當阿湯哥說那句「也許會，但絕對不是今天。」，似乎就是暗示著傳統派拍片的美麗浪漫，仍然值得觀眾最原始的觀影買票。畢竟阿湯哥這個地球上的狂人，他要證明演員與真實的那道界線如此曖昧，每一次演出都要用最危險的真實冒險，讓你看見最真實的冒汗，如此接近，那不是演員，那是用生命換你走進電影院的神聖契約。
《捍衛戰士：獨行俠》受益於阿湯哥追求真實的玩命態度，讓整體演員們都得接受高強度軍事準備過程，搭乘軍機飛天遁地，表現出無法用演技假裝的G力拉扯。演員在做足安全保護體系飛上天，還得記住哪邊光影變化、攝影機所在位置，還要配合講話台詞正確。百萬美金的燃料費衝上天，最後只有幾十秒的鏡頭可以用，觀眾看到每一格畫面，可真是絕對燒錢以及美國軍方大力配合而來。
這樣接近真實空戰的軍事電影，如今更加少見。畢竟冷戰過後，全球局勢的敵人公約數越來越難刻畫出有血有肉的反派，本片很巧妙地規避掉這個設定，反而藉由美方訓練兩段高難度空戰任務，提升觀眾看片時的壓力值，大家都能理解阿湯哥飾演的飛官訓練強度，也知道要完成兩段奇蹟任務有多難，光是看這些過程就值回票價了。
本片被戲稱為《不可能的任務》番外篇也合情合理，因爲前一回阿湯哥在《不可能的任務》中親自操駕直升機完成困難情節，也給足阿湯哥拍攝本片的要求，讓觀眾完全看見飛行員的壓力，這是前一回受限拍攝機器而無法達到的效果。新時代的數位進步，讓這片達到史無前例的真實空戰效果。
情懷部分，開場到「Danger zone」 副歌落下，當年老影迷們應該無不落淚，那個在時代中拒絕與制度妥協的男人：阿湯哥還是如此生猛頑固，光看到這些過程，影迷與新世代觀眾們，應該都會被這部片的浪漫所收買。