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今明熱如夏午後有大雷雨！週二鋒面接近　端午節天氣曝光

▲氣象局資深預報員陳伊秀指出，今明兩天各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，週二將有鋒面接近，午後降雨將轉趨明顯。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）
▲氣象局資深預報員陳伊秀指出，今明兩天各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，週二將有鋒面接近，午後降雨將轉趨明顯。（圖／翻攝中央氣象局直播記者會）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-29 10:57:30

今（29）日台灣附近為偏南風到西南風的環境，各地大多為多雲到晴，不過午後山區及大台北地區、東北部地區有局部短暫雷陣雨。中央氣象局指出，週二（5/31）有一道鋒面接近加上西南風影響，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，各山區及北部、東北部地區可能有局部大雨發生機率。週三到週六（6/1~6/4）端午節連假前期，受到西南風影響，迎風面的中南部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

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氣象局資深預報員陳伊秀指出，今日各地氣溫明顯偏高，北部及東部地區高溫約攝氏30到32度，中南部地區更可達攝氏33到35度，尤其今明兩天中南部近山區及河谷，以及東南部地區中午前後可能有攝氏35度左右高溫，請民眾留意。

陳伊秀說，今明兩天各地大多可以看見陽光，不過因西南風影響加上熱對流發展旺盛，各山區及大台北、東北部地區午後有局部短暫雷陣雨。而下一道鋒面預計週二接近，伴隨西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區及北部、東北部地區可能有局部大雨，提醒民眾留意。

至於下半週鋒面又再度北移，天氣主要受到西南風影響，迎風面的中南部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，週五（6/3）端午節當天北台灣為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，中南部地區則為多雲短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定。

此外，氣象局提醒，今明兩天夜晚及清晨，台灣西半部地區及金門、馬祖容易有局部低雲或濃霧影響能見度，提醒民眾留意。

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