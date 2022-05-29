今明熱如夏午後有大雷雨！週二鋒面接近 端午節天氣曝光
今（29）日台灣附近為偏南風到西南風的環境，各地大多為多雲到晴，不過午後山區及大台北地區、東北部地區有局部短暫雷陣雨。中央氣象局指出，週二（5/31）有一道鋒面接近加上西南風影響，西半部地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，各山區及北部、東北部地區可能有局部大雨發生機率。週三到週六（6/1~6/4）端午節連假前期，受到西南風影響，迎風面的中南部地區天氣較不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。
氣象局資深預報員陳伊秀指出，今日各地氣溫明顯偏高，北部及東部地區高溫約攝氏30到32度，中南部地區更可達攝氏33到35度，尤其今明兩天中南部近山區及河谷，以及東南部地區中午前後可能有攝氏35度左右高溫，請民眾留意。
陳伊秀說，今明兩天各地大多可以看見陽光，不過因西南風影響加上熱對流發展旺盛，各山區及大台北、東北部地區午後有局部短暫雷陣雨。而下一道鋒面預計週二接近，伴隨西南風影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，山區及北部、東北部地區可能有局部大雨，提醒民眾留意。
至於下半週鋒面又再度北移，天氣主要受到西南風影響，迎風面的中南部地區容易有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，週五（6/3）端午節當天北台灣為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，中南部地區則為多雲短暫陣雨或雷雨，天氣較不穩定。
此外，氣象局提醒，今明兩天夜晚及清晨，台灣西半部地區及金門、馬祖容易有局部低雲或濃霧影響能見度，提醒民眾留意。