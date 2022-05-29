NBA／勇士如何限制能打爆快艇「鋒線海」的Doncic？

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今年勇士顯然有記取快艇這兩年在季後賽被暴打的教訓，即使獨行俠這一季整體陣容更為完整、而且可以自己創造得分機會的球員更多，灣區還是堅持要圍堵Doncic。今年他雖然場均還是有32分，但助攻數掉到只有6次，命中率下滑到41.2%，三分命中率34%，真實命中率55.9%。
勇士之所以能夠限制Doncic，Andrew Wiggins的加入絕對是關鍵。這位狀元前鋒在在經歷了去年的球風轉換後，今年成為球隊的外線防守的第一選擇，強壯且迅速、體能出色的他，在面對大部分的鋒線時身體不落下風，對位後衛也能跟得上，今年季後賽就已經多次證明過自己的能力。
今年Wiggins在西區決賽的5場比賽，就對位了Doncic多達212次，在這些回合裡，他只讓對手拿到69分，傳出13次助攻，命中率為47.9%。相比去年，拿過兩屆DPOY的Leonard在136回合中被Doncic拿到42分，傳出20次助攻命中率46.2%；入選過一防的Paul George在78回合裡被拿30分，傳出6次助攻，命中率44%。Wiggins的防守內容，實在不輸給他們太多，考慮到球隊的防守策略，甚至還略勝。
去年快艇在鋒線戰力明顯優勢的情況下，對Doncic採取的策略是無限換防，因此無論是Leonard、George、還是N.Batum這些主要防守者，對位的次數都不算特別多；而相較之下，Wiggins的次數則明顯多的多，因為勇士面對獨行俠尋求擋拆錯位的狀況時，選擇採取的策略是Show&Recover的方式，讓原本的防守者歸位，因此後者的壓力和責任更大一些。
在Wiggins防守下的212回合，Doncic只選擇出手48次，而當他本季換到他想要的對位——如：Deandre Ayton(63回合出手43次)、Chris Paul(48.9回合出手20次)、Cameron Johnson(38回合出手34次)、Bojan Bogdanovic(63回合出手23次)——他會打得更有侵略性，因為他的體型和技巧，讓他面對大部分的防守者都有優勢，因此近年季後賽主流的換防，不是理想的防守策略。
Wiggins和勇士團隊的努力，也反應在結果上，一向最常被「點名」的Curry，這個系列賽只對位Doncic 38次；中鋒Kevon Looney也僅對位了27次，而在面對Draymond Green和Klay Thompson這樣壯碩、下盤穩固的防守者時，他的效率都不好。
參考去年的對位，Doncic在面對Leonard的回合中平均得0.3分，面對Paul George為0.38分．面對Batum為0.39；反觀在面對Ivica Zubac時，每回合狂砍「1.53」分。本季Wiggins面對Doncic時，每回合約讓對手得0.32分，兩人對位次數如此之多，勇士教練團自然是樂開懷。
於是，獨行俠在今年Jalen Brunson破繭而出，又得到Spencer Dinwiddie，外線擁有三名能夠持球進攻的點的情況下，西決5場的團隊有效命中率僅53.8%，反而是被勇士利用體型狂攻籃下，並且統治了籃板。最終的結果也就不讓人意外了。