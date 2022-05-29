搶搭王心凌熱潮翻車！男團飛輪海跑調兇手抓到了

「甜蜜教主」王心凌參加大陸綜藝節目《乘風破浪》，喚醒歌迷們美好回憶，讓〈愛你〉這首經典歌曲翻紅，她特別安排抖音合唱版，讓粉絲可以跟偶像同框高歌，曾合作偶像劇《桃花小妹》的飛輪海成員辰亦儒，趕搭這股王心凌男孩風潮，拍攝同款短片，卻被抓包唱歌走調，粉絲笑虧「飛輪海車禍現場兇手抓到了」！

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▲辰亦儒（左）和王心凌同框合唱，被形容是跑調高手。（圖／翻攝辰亦儒抖音）

辰亦儒在影片裡和王心凌合唱〈愛你〉，一人一句宛如真人合體，他還親切地打招呼，喊出她在劇裡的名字「桃花」，但與王的甜美嗓音對比下，辰亦儒的KEY明顯有落差，直白不加修飾的歌聲有點突兀，讓粉絲笑到不行，隔天他又發了以〈愛你〉伴奏的健身操，熱度蹭好蹭滿。

以往飛輪海唱歌常被虧說是車禍現場，如今真相揭曉，歌迷恍然大悟「誤會吳尊那麼多年了，原來跑調的是你」、「亞瑟王是飛輪海的跑調王，這次全網都知道了」，「飛輪海跑調的那位原來就是你，這麼多年隱藏夠深的」，辰亦儒回覆「不許你胡說」，附上一個笑哭表情，非常搞笑。影片2天內累積近30萬點閱率，讓歌迷深深回憶起飛輪海跟王心凌這些昔日經典偶像。

▲林育羣表示王心凌現場實力很強。（圖／台視提供）

王心凌翻紅後，甜美外型和嗓音引起網友熱議，歌手小胖（林育羣）2009年曾以「胖胖堂」成員身分，參與王心凌的《心電心》MV拍攝，並和偶像一起參加跨年表演，他回憶過往，坦言自己也是「王心凌男孩」，並曝光內幕表示，「王心凌不管簽唱會、上節目宣傳或跨年，唱跳都要開麥沒在對嘴的，穩定度真的非常強大啊！」



