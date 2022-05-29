指揮中心優化系統出包！大學甄試拿不出居隔證明險除名

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有大學甄試考生因同住弟弟確診，自己於5月18日起居家隔離，無法參加5月19日至21日的3所大學二階面試，校方要求今天前須提供接觸者隔離證明才能改書面審查，但數位證明平台遲遲查無她的資料，擔憂喪失資格，所幸她在5月27日有收到接觸者居隔通知簡訊。
指揮中心表示，在5月18日左右，可能是系統優化更新導致部分接觸者資料遺失，各縣市有回報類似問題，且資料可能撈不回來，5月26日已與各縣市討論補救措施，目前還在想辦法補填接觸者資料；另外，教育部於5月26日通知各大學可採認數位證明取代紙本居隔單、確診單，若考生因衛政單位作業導致延遲提交證明，校方會同意由考生簽立切結書並於事後補件，已有多位考生這麼做。
指揮中心說，若有考生遇到衛生單位資料遺漏，或數位證明查無資料等狀況，可向教育部反映並轉請該甄試大學同意先切結應變，但考生後續仍應提交證明，否則將依招生簡章規定、視為面試缺考。
全中教秘書長許麗吉指出，最近陸續收到大學端要求居隔學生繳交隔離證明的期限到了，但考生還拿不到系統中提供的居隔證明，學生非常焦慮，擔憂升學權益受損。去年學習歷程檔案因系統轉換而「被消失」，今年再因指揮中心優化系統，讓居隔資料「被消失」，呼籲教育部、大學端及指揮中心重視學生的升學權益。
她提到，若考生無法在大學規定的期限內，拿到正式的居隔證明，屬於無法抗力的因素，政府一定要確保這些考生的升學權益，懇請教育部及指揮中心盡快發文給大學端，說明有這樣的狀況發生，應有彈性的給予補救措施，可讓考生先簽立切結書證明，如期參與甄試，再補上正式文件，並請大學端提供考生簽立切結書的期限日期，必須是指揮中心能補正考生們拿到居隔證明的期限。
另外，她呼籲指揮中心，目前系統撈不到考生的居隔資料，盼改採人工協助的方式，請考生戶籍所在地的衛生單位，以人工方式盡快查證後，緊急開立書面證明給考生，讓考生可以盡快補給大學端，保障學生的升學權益。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。