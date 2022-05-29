林智堅、鄭運鵬戰桃園？鄭文燦：沒爭取問題、6月底推人
桃園市長鄭文燦任期屆滿，民進黨內包含新竹市長林智堅、在地立委鄭運鵬等人都被視為接棒的有力人選。鄭文燦今（29）日對此表示，桃園市長人選依時程預計落在6月底推出，自己與林智堅、鄭運鵬互動互信良好，他們都是以大局為重的人，也都沒有爭取的問題，民進黨一直都是抱持開放的態度，推出最好的、最強的、最適合的人選。
鄭文燦表示，桃園市長的人選，會在疫情趨緩後決定，依照黨部規劃的時程，預計落在6月底，不快也不慢。其次，對於桃園市長候選人，自己沒有預設任何人選，也不會排斥任何人選，民進黨一直都是抱持開放的態度，推出最好的、最強的、最適合的人選，黨的機制是把可能的人選都納入考量。
鄭文燦說，有被媒體點名的鄭運鵬、林智堅都是以大局為重的人，也都沒有爭取的問題，他們都是該承擔就不會迴避。林智堅擔任八年市長，造就新竹市的躍升成長，他的城市治理經驗及政治成熟度，已經是五星級市長的代名詞，都可以讓大家信賴；鄭運鵬在立法院的表現，穩健正派，備受黨團及行政部門肯定，也是一個足堪重任的好人才。
鄭文燦表示，林智堅、鄭運鵬與自己都有多年共事的經驗，有良好的互信基礎，三方互動也都十分融洽。3人都是有抱著相同的理想、認真工作、正派從政，這是共同的價值，相信3個人會一直都會是最好的夥伴。
鄭文燦表示，他認為這個時間點大家都有各自工作要做，自己與林智堅現階段是防疫優先，而鄭運鵬也有立法院與地方的任務，「我們也都會在各自的位置上把工作做好，三個人的互信與互動，堅若磐石，會一起迎接未來的種種挑戰」。