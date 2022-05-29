10孩童病逝不夠多？國民黨團自首：要辦郭彥均先辦我們
藝人郭彥均日前轉述醫護友人心聲「看到這麼多孩子，就這樣走」，遭到出征，事後雖刪文道歉，行政院長蘇貞昌卻撂話要究責查辦。對此，國民黨立法院黨團今（29日）前往刑事局自首「散布假消息」，並要求總統蔡英文、行政院長蘇貞昌公開道歉。
國民黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、副書記長鄭正鈐、洪孟楷、林思銘、立委林奕華赴刑事局自首「散布假消息」，刑事警察局一度不願受理限速僵持，刑事局副局長黃家琦出面邀請立委上樓並強調郭彥均案並沒有立案，曾銘宗等人則說，「我們自首就應該要接受，不是來接受招待跟喝茶」。
立委林奕華表示，一個孩子的過世，對於家庭的衝擊非常非常大，「10名孩童死亡難道還不夠多嗎？請告訴我到底多少才是多？」她4月底也曾接獲服務案是一名很年輕的阿嬤，孫女發燒39.8度，醫院看完卻叫她回家，「打來一直哭，請我們救救孫女」，蘇貞昌高高在上，感受不到一個家裡小孩發生這種狀況，那是多麼恐慌？
林奕華說，當時曾有一名基隆2歲小孩染疫後一直被轉院，後來不幸過世，很多人跟我們一樣流下眼淚，但蘇院長有感受到那種心情？為何新加坡可以做到兒童死亡率0，但台灣現在的兒童染疫死亡率是日本10倍、韓國8倍？難道我們不能覺得是「多」？