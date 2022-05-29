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藍挺郭彥均稱「要辦一起辦」　綠籲朱立倫「正常」一點

▲朱立倫、蔣萬安等人力挺郭彥均，引發論戰。（資料照／記者葉政勳攝）
▲朱立倫、蔣萬安等人力挺郭彥均，引發論戰。（資料照／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-29 12:54:12

藝人郭彥均日前在臉書發文表示，疫情期間「看到這麼多孩子，就這樣走」，真實性引發論戰。雖然其已將貼文下架，但國民黨立法院黨團今（29）日仍前往刑事局自首「散布假消息」，表達力挺郭彥均。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今日批評，藍營「鬧完醫護又鬧警察局」，如同去年新北市長侯友宜喊出封城等製造恐慌，期盼國門黨主席朱立倫的領導可以正常一點，恐慌不會幫助防疫，恐慌也不會讓你不感染。

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▲民進黨立委鄭運鵬（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨立委鄭運鵬說，郭彥均可能是出於善意發表文章，沒想到很快地有內容農場發了相同的文字，擷取其中一段話，製造孩子走了的恐慌，這些都是同時發生，絕不單純。（圖／記者黃宣尹攝）
鄭運鵬表示，國民黨立法院黨團自稱要去自首，要聲援藝人郭彥均的發言，也有很多國民黨縣市議員參選人配合藍營的政治操作，要到各地去自首，顯然這是朱立倫一聲令下所要發動的政治、選舉動作。

鄭運鵬表示，這2年來，台灣的在野黨尤其是國民黨，以疫謀亂、見獵心喜，見到有病就放大，這是造成疫情難執行的主要原因。去年台灣歷經第一波社區感染時，侯友宜在二級警戒時就要喊出準三級警戒，在三級警戒時就喊出要封城兵推，造成很多不必要的恐慌，很多市民怕被封城，集體去群聚囤貨，造成另一波感染。

鄭運鵬說，郭彥均可能是出於善意、個人得到的資訊發表文章，只是純粹關心，沒想到很快地有內容農場發了相同的文字，擷取郭彥均的其中一段話，製造孩子走了的恐慌，這些都是同時發生，絕不單純，未必跟郭有關，但內容農場長期在做這個事情，有可能是一個人或集團。

鄭運鵬說，行政院長蘇貞昌的談話是要針對內容農場發文相關的行為去調查，若醫護人員不足、對兒童的照顧有不足，政府都會去協助，但是斷章取義的事情台灣常常發生，這是訊息戰，要製造恐慌。恐慌不會幫助防疫，恐慌也不會讓你不感染。

鄭運鵬強調，如今看到很多家長因為恐慌，排隊去急診帶著兒童做PCR檢驗，把兒童帶去醫院群聚，這就是複製去年新北市封城市集群聚的恐慌，會造成新一波感染的可能，這對於台灣防疫一點幫助都沒有，反而造成更新的危機，國民黨去自首令人遺憾。

鄭運鵬表示，國民黨民代連違規停車都說再看看了，國民黨團去自首警察局怎麼處理，鬧完醫護之後又要鬧警察局，公務機關就跟著國民黨作秀就好了？期盼朱立倫可以正常一點，幫助台灣就是幫助國民黨，民進黨團對於國民黨的行為非常遺憾、非常遺憾。

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