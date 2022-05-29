蔣萬安批國幣「去蔣」是清算　綠譏：不見得會有票

促轉會向行政院提出任務總結報告，其中建議國幣應該改版「去蔣」、「去威權」，引發高度關注。民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，促轉會有法定上的工作，之後要怎麼做不是馬上執行；而自稱蔣家後代的國民黨台北市長參選人蔣萬安稱這是「政治清算」，那應該想想國民黨是怎麼對待前總統陳水扁的；民進黨團副幹事長林楚茵也說，國民黨如只為選舉抓住神主牌，無助於更貼近民眾，不見得會有票。
鄭運鵬說，蔣中正是威權時期的總統、威權的象徵，包含國幣、銅像或教材要怎麼處理，促轉會提出建議，但並沒有強制約束中央銀行或政府一定要更換國幣，因為更換國幣也有一定的程序。
鄭運鵬提及，國民黨立委蔣萬安被提名參選台北市長之後，態度跟過去完全不一樣，聲稱這是民進黨的政治清算，但蔣中正已經往生很多年了，不需要去清算這個，反之國民黨是怎麼對待前總統李登輝、陳水扁等人，「還在世才叫做政治清算」。
鄭運鵬說，面對歷史，促轉會有法定上的工作，之後要怎麼做不是馬上執行，還沒有啟動，況且這只是專業上的報告之一，國民黨不要太緊張。
林楚茵表示，活在現在的台灣，大家都知道過去的威權時代，還有許多真相必須還原，對於促轉會提出來的建議，相關預算是否繼續編列，未來都可以納入考慮。
林楚茵表示，沒有必要無限上綱，變成政治上的意識型態，國民黨如果要更貼近一般民眾，不如把思維放在當下，若只是為了選舉抓住一小群人或是神主牌，無助於更貼近民眾，不見得會有票。