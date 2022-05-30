300億租金補貼專案主動加碼照顧弱勢！最高每月補11200元
今年3月政府宣佈推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」，預計將從7月起開放受理申請。內政部營建署表示，行政院5月已核定該專案為4年計畫，每年投入300億元。為加強照顧弱勢，分別針對經濟弱勢及社會弱勢加碼補貼1.4倍、1.2倍，並結合民政、社政體系展開跨部會通力合作，主動聯絡未申請租金補貼的經濟弱勢戶，詢問意願及協助完成線上申請，經濟弱勢族群最高可補貼11200元，社會弱勢族群最高則可補貼6000元，照顧到有需求的民眾。
營建署指出，這項專案就是希望提供租金補貼，讓有租屋需求的民眾能減輕生活負擔，特別是當中的所有低收入戶及中低收入戶，將透過跨部會系統勾稽，預計6月份啟動民政系統，主動聯絡尚未申請租金補貼的經濟弱勢，確定其申請意願，並於7月協助完成線上申請。
依目前分級租金補貼金額表，經濟弱勢每月可領取3200元至8000元不等，一旦申請通過，補貼金額將乘以1.4倍，提高為4480元至11200元，可讓經濟弱勢的租屋負擔大幅降低。
營建署進一步指出，除經濟弱勢的補貼加倍照顧外，另針對住宅法明定的社會弱勢身分，包含65歲以上長者、身心障礙者、原住民、災民、遊民、特殊境遇家庭、受家暴或性侵害者及其子女、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者、因懷孕或生育而遭遇困境之未成年人、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家且未滿25歲者，政府也同樣給予補貼金額加碼的照顧。
依目前分級租金補貼金額表，社會弱勢家庭如果沒有同時具備經濟弱勢身分，每月可領取3200元至5000元不等，本次申請通過後，補貼金額將乘以1.2倍，提高為3840元至6000元。
營建署強調，租金補貼戶若同時具有2種以上經濟或社會弱勢身分情形，如同時具備低收入戶及身心障礙者身分，擇優採計經濟弱勢的加碼倍數，即補貼金額乘以1.4倍。另外，若是同時具備中低收入戶及育有未成年子女3人身分，則從優採計育3名未成年子女加碼倍數，即補貼金額乘以1.8倍。有申辦租屋補貼需求的民眾務必留意6月公告作業規定，並於7月1日至8月31日間完成線上申請。