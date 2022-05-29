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《原子》顏值天花板打頭陣　2團遭淘汰「哭到導師心坎」

▲《原子少年》選手哭進導師心坎，圖為Ella。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》選手哭進導師心坎，圖為Ella。（圖／野火娛樂提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-29 22:05:002022-05-29 22:14:50

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》收視、人氣不容小覷，目前來到星球聯盟賽制，本週第七集換歌唱組上台，最後再與上週舞蹈組的表演一同評分，最後慘遭淘汰的木星、海王星當眾哭成一片，即使有團員被成功救回，仍止不住他們的淚水，整集充滿無限感動與不捨，與舞台訣別的畫面，讓觀眾在電視機前，也不禁潸然淚下。

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首先登場的是由天王星跟地球組成的「天地聯盟」，帶來歌曲《越談越愛的戀愛》，其中人氣團員林佳辰和蔡承佑2大「顏值天花板、地板」合體，雙帥迷人的笑容在節目一開始，就讓全場迷妹尖叫歡呼，連其他團員也直呼：「戀愛了！」而火星的MAX還現場加碼演唱抒情版，感性又動人的聲線讓眾人聽得如癡如醉。

▲人氣團員林佳辰和蔡承佑2大「顏值天花板」合體。（圖／野火娛樂提供）
▲人氣團員林佳辰（左）和蔡承佑（右）2大「顏值天花板」合體。（圖／野火娛樂提供）
接下來是由火星跟土星組成的「火土聯盟」，帶來歌曲《你的眼睛要了我的命》，由MAX親自創作RAP，歌唱聲力堅強之外，每一位團員都能各司其職，其中來自土星的3位男孩都是首次上台，而Ella看完後表示一次就能記住整個表演重點，認為此創作相當成熟，呂植宇的遮臉笑也獲好評，讓坤達印象深刻。

▲MAX、呂植宇帶來歌曲《你的眼睛要了我的命》。（圖／野火娛樂提供）
▲MAX、呂植宇帶來歌曲《你的眼睛要了我的命》。（圖／野火娛樂提供）
「木海聯盟」由木星跟海王星組成，深情演唱歌曲《一樣的夜空》，每位團員展現大男孩癡情的一面，溫暖又不失青澀的嗓音令人驚豔。其中只有17歲、在舞蹈上付出許多時間和心力的范范，滿腔熱忱的模樣讓Ella相當敬佩，他也在舞台上忍不住紅了眼框。

壓軸組「金水聯盟」由水星和金星組成，演唱歌曲《不為什麼》，每一位團員都具稚嫩的臉龐、乾淨的聲線，彷彿花美男完美詮釋青春偶像劇，其中廖學文一開口就讓Ella和坤達驚豔到相互對看，大讚他是「寶藏男孩」，這時蔡朕突然在台下淚崩，坦言與廖學文先前就認識，看到對方的好歌聲終於能被聽見，內心相當感動。

▲蔡朕突然在台下淚崩。（圖／野火娛樂提供）
▲蔡朕突然在台下淚崩。（圖／野火娛樂提供）
本集星球聯盟的賽制已全部結束，無論是舞蹈組、歌唱組，每一位星球的團員都非常努力，「天地聯盟」以86分拿到第一名，第二至第四名分別是「火土聯盟」、「金水聯盟」和「木海聯盟」，而木星和海王星遭到淘汰，進入冥王星，不過有各3位團員成功被救回，進入其他星球，包括海王星的范范、周子翔和陳任佑，木星的金雲、羅奕傑和陳治廷。周湯豪在最後勉勵海王星不要放棄，其中特地為了節目在台北租房的邱勝揚，也大哭自己才住不到半個月，田一德則給其餘無法留下的木星團員許多鼓勵，告訴他們進步就是收穫：「結果只是一時，你的態度才會決定你未來的路。」

▲木星和海王星遭到淘汰，進入冥王星。（圖／野火娛樂提供）
▲木星和海王星遭到淘汰，進入冥王星。（圖／野火娛樂提供）



《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道週日晚上10時播出《原子少年》精彩內容，並獨家邀請土星組的選手林煥鈞、曹家齊、海王星周子翔、火星MAX、天王星高有翔、金星巴比陪同觀賞，回答粉絲想知道的各團訓練祕辛。人氣投票持續進行中，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平臺的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後正式出道，亟需粉絲及觀眾的支持！

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