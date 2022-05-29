基隆麥當勞「大麥」今熄燈！34年前空降打破速食三強鼎立
麥當勞在基隆開設的第一家餐廳愛三門市，受當地人熱愛而暱稱為「大麥」，即將於今晚（29）日8點熄燈結束營業，結束長達34年歷史，在網路上引發念懷念與不捨，懷舊大師張哲生更第一時間衝往現場合影，道出「大麥」過去空降市區商圈，掀起美食大戰，打破昔日基隆「速食三強」鼎立的回憶殺。
位於基隆市仁愛區愛三路與仁二路口的麥當勞愛三門市，曾是過去最為人熟知的熱門地標，鄰近廟口夜市與車站，是許多人相約聚會的碰面首選地點，還被當地民眾暱稱為「大麥」；鄰近的信一門市則為「小麥」。傳出營業長達34年歷史的「大麥」，即將於今晚8點熄燈結束營業，一早便傳出眾多不捨的民眾前往排隊，想趕在「大麥」走入歷史前，再好好用餐一回。
懷舊大師張哲生也專程前往攝影留念，他分享「大麥」當年開幕時期《經濟日報》的報導，回憶起「大麥」是台灣麥當勞的第23家門市，於1988年2月17日（大年初一）開幕，當時基隆市區原以速食業者「香酥麥、香雞城、頂呱呱」三強鼎立；而麥當勞基隆第一家連鎖店「大麥」的進駐，打破了平靜，掀起白熱化戰況。
營業長達34年歷史的「大麥」，勾起不少人心中的青春回憶，有網友感念「以前那年代去個麥當勞就算約會」了，還曾在「大麥」送出人生的第一束花給初戀。還有粉絲分享大麥的「兒童遊樂區類似城堡那樣，溜滑梯超長」，直說是「基隆囝仔的童年回憶」、「國高中月考唸書的K書中心」，還有不少外地人感言「去基隆都會去借洗手間」。
《NOWnews今日新聞》詢問台灣麥當勞，業者低調表示停業是基於整體商業考量所做之決定，強調：「台灣麥當勞除了基隆愛三餐廳外，在基隆市還有三家餐廳，包括在愛三附近的信一餐廳，歡迎消費者光臨支持，未來也會持續評估。」據聞，鄰近的「小麥」信一門市，今天也同樣被用餐人潮擠爆，光是點餐就排隊了許久。