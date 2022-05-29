中職／味全女孩日　粉色星空球衣亮相

本次龍粉知己女孩日主題球衣全新亮相，設計以女生最愛的星座出發，搭配星 空視覺，首次亮相由天蠍陽光男孩基鴻、天秤萌寵隊長東融、霸氣可愛的雙魚 吉力吉撈和粗曠摩羯智勝 4 人代表，分屬 4 種不同理想男友類型的他們， 屆時將和全隊一起換上這套戰袍，期待和女孩粉絲們來場粉紅棒球約會。為了 寵愛女孩，今年同樣開放女性球迷報名賽前開球活動，並且讓妳有機會挑選心 目中的接球捕手。
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女孩們談心事，球團也邀請百萬人氣占卜師來到現場，將設計塔羅牌測驗問 題，由專業塔羅占卜老師上台與粉絲互動解說，暢聊女性話題。想跟球員配 對，場內還設有「投幣星座占卜機」，只要 10 元硬幣就有機會獲得趣味籤詩， 共有 12 星座及各自代表球員，等妳來配對。
本次 3 天主題日活動全區加價 100 元，進場即有機會獲得與龍粉知己主題球衣 同款「球衣造型束口袋」，每日限量發贈 2,000 份(4 號周六發贈 3,000 份)，不 同球員背號的造型束口袋，預料將再次掀起球迷蒐集贈品熱潮，千萬別錯過!
凡【女性球迷】於三天內進場，還可獲贈甜點市集兌換券乙張，數量有限領完 為止;【龍粉知己會員】進場，購買女孩日主題商品可享 85 折，還可額外獲贈 龍粉知己玫瑰金項鍊乙條，每位會員限領乙份;三天現場【購買女孩日球衣】， 賽後則開放進場體驗人工草皮，女孩日球衣亦將於商城開放購買。