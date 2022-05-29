本土疫情穩定高原期！莊人祥謝民眾自發2件事：有助平穩
國內本土疫情持續延燒，今（29）日新增76539例本土確診個案，較前幾天略低，仍未達到先前預估的單日破10萬例，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，目前整體疫情還在高原期，不過因民眾自發性「少出門、不聚餐」的防疫行為，有幫助降低疫情的發展，使疫情稍為平緩，但如果大家認為下降又開始人流活動，就可能會再影響每天可能發生的病例。
莊人祥說，近來疫情有降幅，根據目前人流管制來看，有很多民眾自發不出門、不聚餐，工作回來也都在家，事實上能幫助降低疫情，因為現在還在高原期，但事實上感染人數到一定程度，民眾有自發防疫，會讓疫情稍為平緩「希望可以保持下去」。
莊人祥指出，如果大家認為下降又開始外出，讓整個人流部分活躍起來，也都會影響到每天可能發生病例，那這部分個案就會還是很難預測，這也是目前需要擔心的部分，還可能會繼續讓疫情往上。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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