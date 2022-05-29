雙北住院收治、急診人次「下降」！指揮中心：中南部上升
中央流行疫情指揮中心今天（29日）表示，雙北這2天空床率持續增加，另外急診部分也有減少趨勢，對此，醫療應變組副組長羅一鈞指出，「雙北住院收治已達到高峰，可能開始會出現反轉下降，但仍要待後續觀察，目前是中南部有上升的情形。」
指揮官陳時中表示，全國總床數有13589床，空床5835床，中央疾檢所空床率為45%，仍持續增加可收治量能，另外雙北總體而言，這2天空床率持續增加，急診部分也有略少一些。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，過去一個月最高急診就診人次，落在5/16，當天急診就診人次達到4萬人，算今年疫情以來新高，但這其中有不少民眾是因為有症狀要採檢，或是因為快篩陽性才趕到醫院去，不過到5/24後，就診人次就明顯落到4萬以下，尤其「快篩陽由醫師診斷即為確診」的政策上路後，急診就診人次也明顯下降。
羅一鈞補充，雙北的住院收治高峰已經達到，過去三天皆呈現下降趨勢，後續將會再持續觀察，醫療量能吃緊的部分，本周也有明顯改善，至於其他縣市出現上升的狀況，還會再做了解。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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