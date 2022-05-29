黃曉明緋聞女友「嫩版Baby」住4億豪宅 超狂身家起底
45歲黃曉明和Angelababy離婚4個月，近日被爆熱戀網紅企業家葉珂，離婚育有一對兒女的葉珂，是小紅書知名「白富美」博主，社群網站上不乏炫富的照片，她所住的深圳豪宅要價9000萬（約台幣4億元），代步的豪車一台比一台奢華，光是曝光過的粉藍色勞斯萊斯、粉紅色賓利、紅色法拉利，粗估總價超過1500萬人民幣（約台幣6500萬元）。
葉珂美貌和頭腦兼具，長相神似Angelababy，豐胸身材非常火辣，她在學生時期就入選過「廣東高校最美校花100強」、「深圳大學十大女神」，2010年葉珂參加湖南電視台美女主播「星姐」選舉比賽，止步50強，畢業之後就進入電台主持節目，從月薪8000元（約台幣3萬5000元）的小主播做起，隨著她嫁給深圳知名「礦山太子」之後，人生迎來180度大轉變。
葉珂和前夫生了一女一子，她的前夫在深圳做礦石生意，葉珂出入都有司機、保母跟隨，明明可以躺在家裡當貴婦、有空找閨密喝下午茶，但是葉珂反而走上創業之路，創辦服裝品牌、開美容院、投資房地產，20幾歲就是社群網站上小有知名度的深圳貴婦，從葉珂曬出的日常生活照片裡，葉珂常常跑趴看秀、家裡整面牆放滿愛馬仕包包，奢華的少奶奶生活，讓人看了咋舌。