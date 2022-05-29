身亡3個月小解溺斃女星出殯 藏鏡人還原手機曝被拍裸照

37歲泰國女星妮達．帕查娜維拉潘（Tangmo)2月24日日和友人乘坐遊艇，因尿急到船尾小解意外溺斃，過程疑點重重，真相迄今尚未大白，5月24日妮達過世3個月後，家人終於為她舉辦告別式。但為她更新臉書伸冤的藏鏡人再驚爆妮達生前曾被強拍裸照！





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原本妮達的喪禮是３月就要舉辦，但妮達的母親不同意，堅持要徹查案件才拖到現在。由於此案引起軒然大波，泰國警方不敢輕忽，只是最後雖將船主、同行的富商以過失致人死亡和作偽證的罪名移送法辦，妮達的經紀人也被指控做偽證和銷毀證據，但仍無法平息外界的疑慮。





▲單身的妮達性感美艷，離奇墜河身亡，引起泰國演藝圈震撼。翻攝妮達IG

尤其是在妮達喪禮前三天，妮達的臉書突然更新發文指被信任的朋友傷害和PO出背影照，令人毛骨悚然，而詭異發文並未停止，甚至在留言處還貼出一張被下藥圖，妮達的哥哥也親自留言「我不知道你是誰，可是你如果有什麼資料，都丟出來吧，用力一點」。藏鏡人似乎是在透露妮達含冤而死。





妮達的母親雖然和當日同坐遊艇的富商達成和解，收了3000萬泰銖賠償金（約2585萬台幣），但她從案發後就認定妮達的經紀人安排的這局約會另有隱情。而為妮達臉書更新的藏鏡人也浮出檯面，原來是妮達母親的友人，他拿到妮達的手機後，想辦法還原手機中被刪除的資料，竟然發現有妮達在被強迫的狀態下，未穿衣服的被拍的照片。





妮達母親的友人還爆料，妮達出事的當晚先是被另一艘遊艇接走，被經紀人帶到某酒店和富商見面，而妮達似乎有不祥預感，沿途一直拍照和錄音，之後妮達又被經紀人騙到出事的遊艇上，據他的了解，妮達之前曾和經紀人發生過爭執，一度想換掉經紀人，雙方矛盾頗深。



