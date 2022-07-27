BTS商機超狂！親繪「BT21宇宙明星」　站穩LINE貼圖排行

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當TATA與守護者宇宙機器人VAN到了地球後，發現散播愛最好、最棒的方法就是成為宇宙明星，並在旅途中認識了擁有不同魅力的KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY和COOKY。BT21宇宙明星一字排開共有8位，BTS防彈少年團不只親自參與了從最初的卡通角色草圖，並以強大的明星魅力，象徵全球化的千禧世代精神，賦予每一個角色專屬的個性，十足時尚潮流感使BT21宇宙明星一炮而紅。
有著搶眼愛心造型的48次元好奇心王子TATA（V 金泰亨），柔軟的身體可以拉長、還會使用超能力，和集世界上所有知識於一身的守護者宇宙機器人VAN（Army 阿米），為了將愛傳播到全宇宙而展開地球冒險。
結識了有著愛睡覺的瞇瞇眼和可拆式耳朵，既聰明又多才多藝的小睡蟲KOYA（隊長RM 金南俊）；一身蓬鬆毛髮、愛做菜的柔情王子美食家RJ（Jin 金碩珍），用溫暖的心撫慰每個人；調皮搗蛋的小不點SHOOKY（SUGA 閔玧其）；有著愛心鼻子、帥氣神秘的舞蹈天王MANG（J-hope 鄭號錫）；最喜歡穿黃色帽T的CHIMMY（Jimin 朴智旻），則是天真浪漫的努力派；不平衡眉毛的COOKY（Jung Kook 田柾國），可愛外表下卻擁有著驚人的耐心與耐力，是最可靠的朋友。
「BT21宇宙明星」一誕生便帶來巨大商機，BTS防彈少年團2018年來台出席由SBS舉辦的拼盤演唱會時，帶動BT21周邊商品買氣，LINE FRIENDS STORE的「BT21台灣限定福袋」，開賣前一晚就有粉絲漏夜排隊，人龍從信義區新光三越A11一路排到捷運市政府站，即使明確公告一天只開放300個名額入店購買，每天仍吸引超過2000名粉絲湧入信義區排隊，限時五天擠爆的洶湧人潮，最終讓業者破例開放至3500人進店搶購BT21商品，創下驚人來客率與業績。
不只官方周邊，「BT21宇宙明星」也引爆食衣住行無所不包的全方位聯名商機，舉凡潮流穿搭鞋款、美妝保養品、隨身首飾、3C與手機週邊，連百貨龍頭新光三越、經典老牌黑人牙膏（已改名為：好來）、手搖飲日出茶太、人氣生吐司嵜本SAKImoto Bakery都臣服於BT21的魅力；今年5月才結束與momo購物網的聯名集點活動。
舉凡HOLA居家小物、CONVERSE鞋款、BONNY & READ飾品、Melissa果凍鞋、犀牛盾手機殼等，連百貨龍頭新光三越、經典老牌黑人牙膏（已改名為：好來）、手搖飲日出茶太最紅生吐司嵜本SAKImoto Bakery，食衣住行各領域幾乎都臣服於BT21的魅力。
而目前最熱的偶像周邊商機，不可不提到火紅男團選秀節目《原子少年》，透過電視節目、網路與《NOWnews今日新聞》等平台直播，創造極大人氣與聲勢，不僅見面會、演唱會門票秒售，各式周邊好物更是搶破頭，從虛擬能量盒、實體收藏盒，到毛巾、口罩等生活實用小物通通夯賣。GASH 樂點發表最新「VVIP 原子實體能量盒」，放入全套星球少年實體收藏卡、隱藏版閃卡及特殊款數位收藏品，竟還藏有 8/14「原來的少年」演唱會最貴 3,280 元的門票2張，黃牛可是一度喊價到3萬元，寵粉無極限，也成為極受矚目的娛樂星勢力。