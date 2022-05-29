「最辣外送妹」小可愛肩帶滑落！粉絲驚呼：第三張走光了

被封為「最辣外送員」的26歲網紅雪兒（藍繐伶），近日到宜蘭農場遊玩，和草泥馬、水豚君和梅花鹿等可愛動物互動，分享一系列的性感美照，身材火辣的她，穿上類似單肩帶特殊設計的性感小可愛，包裹不住34D的嫩白雪乳，疑似有走光嫌疑，粉絲趕緊提醒她第三張照片肩帶滑落了，還好雪兒早有準備胸貼化險為夷，才沒有春光外洩！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲雪兒在IG秀出性感比基尼模樣，（圖／雪兒IG）▲熊貓外送正妹大玩「下衣失蹤」。（圖／雪兒臉書）▲雪兒為廠商拍攝性感宣傳照。（圖／ 雪兒IG）職業、外型有高度反差的她，IG擁有近16萬粉絲追蹤，曾參加節目《小明星大跟班》受訪，透露為照顧行動不便的母親，才會選擇時間具彈性的外送員工作，每月收入5、6萬元，並兼差當模特兒等斜槓工作。由於外貌甜美，常有點餐客人看到她非常驚豔，店家也會多送飲料犒賞她的辛勞。▲雪兒的性感小可愛滑落，疑似有露點嫌疑。（圖／ 雪兒IG）▲雪兒為超萌的梅花鹿餵奶，（圖／雪兒IG）▲雪兒很喜歡農場裡的可愛動物們，（圖／雪兒IG）雪兒平時做外送工作全身包緊緊，卻經常在IG曬性感美照，纖細身材與雪白皮膚被網友稱讚根本是仙女下凡，連到農場遊玩、給梅花鹿餵奶，都只穿中空小可愛跟超短裙，裸露美肩與大長腿。特別的是，單邊肩帶掉落的特別設計，讓渾圓美胸逼近走光邊緣，大批網友看到瞬間戀愛了，還不斷放大重點仔細瞧。隱乳女神揭嬌喘真相！深邃事業線搶鏡 為生存死命都要擠孫生好幸運！電豹女神約會搶付錢 4優點被封國民女友國光女神曬心機躺姿「下身一片空」 網羞喊：把衣服穿好