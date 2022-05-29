「最辣外送妹」小可愛肩帶滑落！粉絲驚呼：第三張走光了

被封為「最辣外送員」的26歲網紅雪兒（藍繐伶），近日到宜蘭農場遊玩，和草泥馬、水豚君和梅花鹿等可愛動物互動，分享一系列的性感美照，身材火辣的她，穿上類似單肩帶特殊設計的性感小可愛，包裹不住34D的嫩白雪乳，疑似有走光嫌疑，粉絲趕緊提醒她第三張照片肩帶滑落了，還好雪兒早有準備胸貼化險為夷，才沒有春光外洩！

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪兒在IG秀出性感比基尼模樣，（圖／雪兒IG）

▲熊貓外送正妹大玩「下衣失蹤」。（圖／雪兒臉書）

▲雪兒為廠商拍攝性感宣傳照。（圖／ 雪兒IG）

職業、外型有高度反差的她，IG擁有近16萬粉絲追蹤，曾參加節目《小明星大跟班》受訪，透露為照顧行動不便的母親，才會選擇時間具彈性的外送員工作，每月收入5、6萬元，並兼差當模特兒等斜槓工作。由於外貌甜美，常有點餐客人看到她非常驚豔，店家也會多送飲料犒賞她的辛勞。

▲雪兒的性感小可愛滑落，疑似有露點嫌疑。（圖／ 雪兒IG）

▲雪兒為超萌的梅花鹿餵奶，（圖／雪兒IG）

▲雪兒很喜歡農場裡的可愛動物們，（圖／雪兒IG）