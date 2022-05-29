富豪頂尖對決？馬斯克譏諷比爾蓋茲放空特斯拉數十億美元
曾經的全球首富、微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與現任首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）長期鬧不合，經常在社群媒體與公共場合「隔空開火」，馬斯克有意收購推特的消息傳出後，更傳出比爾蓋茲將出手阻止、做空特斯拉（Tesla）股票等，引來現任首富一陣挖苦。
綜合外媒報導，馬斯克今年宣布收購推特的消息震撼各界，有人支持馬斯克的行為，但比爾蓋茲絕對不是其中一員。根據美媒指出，比爾蓋茲和26個組織向廣告商們遊說，表示若馬斯克改變「內容審核方式」，就會聯署遊說廣告商抵制推特，讓推特無法藉由廣告獲利；馬斯克本人更在相關新聞報導的推文底下嘲諷「真是爛招！」（What a dxxk move!）。
為了回擊，馬斯克27日也在推特上發起投票，要網友票選「比較不信任政客還是不信任億萬富翁」，接著更發文狂酸「比爾蓋茲一方面聲稱會在全球暖化上伸出援手，另一方面仍持有特斯拉空頭，我想我跟他之間有一些信任問題。」
馬斯克還透露，比爾蓋茲一開始做空特斯拉的倉位僅5億美元，但是隨著特斯拉股價大漲，現在比爾蓋茲需要大約15億至20億美元才能平倉。
對於馬斯克的挖苦，比爾蓋茲接受《BBC》訪問時則回應表示，放空特斯拉與氣候變遷無關，這只是一種投資，並不代表他無意幫助解決氣候變遷問題，做空特斯拉並不代表他反對電動車崛起。