6月邊境將鬆綁？專家建議循序漸進　海內外國人第一優先

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目前入境者檢疫政策為「7+7」，前7天為居家檢疫、後7天採自主健康管理，考量經濟活動，有消息指出，可能會優先針對商務人士放寬，將隔離天數從7天減為3天以內。
詹長權表示，從管制標準來看，疫情一開始，大家對病毒不了解，當發現哪些國家、地區為傳播的高風險時，便針對那些國家做管制，以減少疫情傳播、為延緩進入本國的方法，這是2020年最多國家採取的措施，但到了2021年許多國家產生變化，接種疫苗成為能控制疫情的科學工具，邊境管制基本上是不科學、便宜行事的方式。
他指出，沒接種疫苗前，各國用篩檢作為部分開放方式，陰性才能入境、檢疫隔離天數也逐步減少，像台灣、中國、香港一直用很長的隔離期是比較少的，當疫苗越打越多，更多國家開始用疫苗接種取代篩檢，邊境管控解禁的對象，從國家地區，轉為個人是否施打疫苗，這才是較符合科學、人權的方式。
他說，目前國家在做邊境開放的政策考量時，可以兩國狀況比對，若開放國家的疫情沒自己國家嚴重，就不須禁止，像目前台灣確診數大於別國，卻對他國做出許多限制，就不符合科學，甚至有更多是對比自己國家疫情還嚴重的國家與地區進行開放，如日本對台灣、新加坡對台灣，這是取決於國家疫苗覆蓋率到一定程度，且對自身疫情控制有信心，才願意對外開放。
對於6月是否開放，他認為，若從全球疫情狀況來看，台灣現在就可以開放了，但開放主要看配套與準備是否到位，邊境開放與醫療量能無關，反而與檢驗量能較相關，入境要強制檢測陰性，才能離開機場，得考量機場一天篩檢的量能，包括入境篩檢取得結果的時間、機場動線等，回推每天可開放人數，再以此循序漸進的開放。
對於日本、韓國6月已經要開放觀光客了，台灣卻還在商務人士的階段，是否太保守？詹長權說，從人權角度考量，中華民國所涵蓋的國人，不論海內外經商、就學、探親等等，一定是第一優先；現行入境居家檢疫採「7+7」，但目前本土確診數遠大於境外了，建議若國人打完第三劑、入境機場檢測陰性、也沒接觸到確診者，回國後應視同本土接觸者，比照本土密切接觸者的「0+7」制度；先鬆綁國人入境措施後，接下來才是必要的商務、教育、公務部分，其他旅遊、觀光可以比較後面再開放。另外，日韓也是先開放國人，待開放一陣子、檢驗量能足夠後，才有信心開放商務、教育，最後才到旅遊觀光。
他建議，鬆綁邊境的最後手段就是不須取得登機前的檢驗陰性證明，畢竟那是不同國家的證明，我國無法掌握真實性，最重要的是入境篩檢，陰性才能離開機場，就得盤整機場一天的篩檢量能，可容納多少入境人數，以控制風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。