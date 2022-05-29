高雄今新增9546　疫情高原還要1到2周

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中央疫情指揮中心今公布高雄市今天新增9563例本土病例，扣除在外縣市生活者、境外移入與重複通報等17例，高雄今新增9546例本土病例，其中確診病例中，診所及地區醫院快篩陽性判陽6169例，佔64.62%，在醫院、測篩站快篩陽判陽2847例，佔29.82%。醫院及社區篩檢站PCR確診530例，佔5.55%。
潘炤穎表示，因確診個案定義改變，快篩陽即確診比例達九成五以上，PCR確診只佔5.55%，可大幅縮短從採檢到確診之間的時間差，過去仰賴PCR，必須先快篩陽性再採檢PCR、實驗室判別才會確認確診，這中間有一天時間差，定義改變有助於防疫工作，包括家用防疫包發放、匡列接觸者等。
潘炤穎也分析確診個案年齡層差異指出，在50-64歲、65歲以上這兩個族群有明顯上升，65歲以上確診比率持續上升已達15.35%。而上禮拜已全面暫停校園實體課程，因此學生感染比率持續下降中，0-11歲下降至10.97%，12-19歲下降至6.31%，都是近日最低水準。
潘炤穎也以各縣市本土確診盛行率分析認為，在新北、桃園、台北、基隆的盛行率約10%以上水準，整個趨勢趨於穩定。高雄市目前盛行率是5.11%、台中5.13%、台南約4.56%。他表示，這三個直轄市中以高雄和台中人口數和都會化狀況接近，目前盛行率接近一致，若是以北部為基準，盛行率在台中、高雄的差異下，預估每天確診數約9000人至1萬人要持續1-2周時間，才能讓高雄的社區有足夠的群體免疫效應，讓疫情像北部地區目前趨緩程度。
隨後衛生局長黃志中也分析高雄市醫療量能說，目前病床數2066床，空床數1159，空床率59.0%。加強型防疫旅館有484床，空床數387，空床率80.0%。居家照護民眾共51475人，佔97.4%。住院875人，佔1.7%。集檢所392人，佔0.7%。加強版防疫旅館90人，佔0.2%。
陳其邁表示，目前確診市民65%是診所通報，也就是由基層診所收案，落實分流醫療，不過，65歲以上長輩歲以上確診可以直接開抗毒藥物。藥物若有交互作用，醫師會指導用藥，慢性病患者也可以直接給藥，非常迅速。
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