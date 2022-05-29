高雄兒童疫苗施打「三管齊下」　5歲BNT特別診今20時預約

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陳其邁也說，兒童疫苗不用挑，兒童莫德納疫苗也很好，國外報告比輝瑞兒童疫苗還好，也持續在各診所可以打，2種疫苗的效用差不多，不良反應也不會差太多，都是安全、有效的疫苗。
其次，莫德納疫苗6至11歲持續在301家合約院所可以打，陳琪也說，不用選，不用一定要打什麼，真的沒有差，所有醫師都說2種疫苗效用差不多，不良反應也差不多，趕快打，都是安全有效，各診所疫苗都夠。此外，國小校園接種從明天開始，至6月8日，會按照排定期程去打。
教育局長謝文斌說，高雄市今日校園快篩陽性與確診有487人，匡列期間陰轉陽有445人，初篩陽性確診42人，暫停實體課程到6月5日。
校園疫苗明天繼續施打，學生帶家長同意書即可。滿5歲也可就近便利施打，今晚8點就可以開始預約，地區醫院與社區接種站都有。
陳其邁也建議說，現在仍是疫情流行期間，希望做好人員分流，建議還是將校園列為第一優先，原則上如有特別情況由家長陪同，否則就是老師、護師、醫師負責，幼兒園鼓勵醫療院所請家長陪同施打，不過，要注意的是5-11歲劑量都一樣，所以要特別小心，所以慢慢打，過程不要群聚。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。