COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄兒童疫苗施打「三管齊下」　5歲BNT特別診今20時預約

▲高雄市長陳其邁今天宣布高雄兒童疫苗施打「三管齊下」，11處5歲BNT特別診今20:00預約。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天宣布高雄兒童疫苗施打「三管齊下」，11處5歲BNT特別診今20:00預約。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-29 19:00:00

高雄市長陳其邁今（29）日宣布，高市學童疫苗施打市府將採取包括開放11個5歲BNT兒童疫苗特別門診於今晚8時開放預約、6至11歲兒童莫德納疫苗到301家合約院所預約接種，還有明起至6月8日校園疫苗開打等三項措施，把兒童疫苗打好、打滿，請家長們放心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲5歲ＢＮＴ兒童疫苗明天有4區開設社區接種站。（圖／高市府提供）
▲5歲ＢＮＴ兒童疫苗明天有4區開設社區接種站。（圖／高市府提供）
5至11歲BNT兒童疫苗接種特診今晚在小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟、高雄展覽館5個社區接種站施打，明、後天也都有5歲兒童疫苗接種特別診服務，今晚8點後即可預約，高市府在鳳山、岡山、三民、前鎮等4區開設社區接種站，包括鳳山國中體育館、岡山慈濟、三民慈濟靜思堂和高雄展覽館。

▲6至11歲兒童莫德納疫苗到301家合約院所預約接種。（圖／高市府提供）
▲6至11歲兒童莫德納疫苗到301家合約院所預約接種。（圖／高市府提供）
陳其邁也說，兒童疫苗不用挑，兒童莫德納疫苗也很好，國外報告比輝瑞兒童疫苗還好，也持續在各診所可以打，2種疫苗的效用差不多，不良反應也不會差太多，都是安全、有效的疫苗。

其次，莫德納疫苗6至11歲持續在301家合約院所可以打，陳琪也說，不用選，不用一定要打什麼，真的沒有差，所有醫師都說2種疫苗效用差不多，不良反應也差不多，趕快打，都是安全有效，各診所疫苗都夠。此外，國小校園接種從明天開始，至6月8日，會按照排定期程去打。

▲自明天起到6月8日校園疫苗開打。（圖／高市府提供）
▲自明天起到6月8日校園疫苗開打。（圖／高市府提供）
教育局長謝文斌說，高雄市今日校園快篩陽性與確診有487人，匡列期間陰轉陽有445人，初篩陽性確診42人，暫停實體課程到6月5日。

校園疫苗明天繼續施打，學生帶家長同意書即可。滿5歲也可就近便利施打，今晚8點就可以開始預約，地區醫院與社區接種站都有。

陳其邁也建議說，現在仍是疫情流行期間，希望做好人員分流，建議還是將校園列為第一優先，原則上如有特別情況由家長陪同，否則就是老師、護師、醫師負責，幼兒園鼓勵醫療院所請家長陪同施打，不過，要注意的是5-11歲劑量都一樣，所以要特別小心，所以慢慢打，過程不要群聚。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

違規遇警盤查謊報身分證號又裝尿急　尷尬抖出毒品掉地上

加快居家照護流程　高市5小時收居隔書、2小時領關懷包

漢餅新星出爐！舊振南第四屆選拔　展中華漢餅創新美學

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

土星Saturn／舞蹈超群：最想看土星挑戰哪種風格的舞曲？

繼續作答
即時
推薦閱讀