全國文化會議落幕　李永得：以結構性及未來趨勢制定政策

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對於本次全國文化會議結論，李永得從「結構性」及「未來趨勢性」2面向具體回應。針對結構性的部分，李永得認為這是長期性的問題，台灣雖然經常以文化立國自豪，但實際上的文化產值不足，造成文化在施政上位置模糊的問題依然存在，要翻轉結構性的問題，必須從觀念及預算改變做起。
首先，政府公共建設講求的是如何產出更高的經濟價值，因此，未來文化產業應加強對於未來性及產值的論述；再者，若要實踐「部部都是文化部」，政府預算除了各部會的基本需求、公共建設預算、社會發展預算及科技計畫外，可考慮有一筆專屬的「文化預算」，支持各部會文資保存、展演藝術等文化事務，這是文化部下個階段要思考的目標。
結構性的第2個問題是人才培育。李永得提到，目前文化部已積極進行藝FUN券轉型，從鼓勵學生進行藝文消費，培養藝文人口為基礎，並以日本「動畫學校」為例，在正規體制之外，文化部將規劃以鼓勵設立非學位制的「專業學校」方式，由業界師資專業教學，讓教學、業界人才留用有相互媒合的可能。
針對未來趨勢性的問題，李永得指出，台灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，由於數位串流的蓬勃，年輕一代所接收的是來自四面八方的資訊，政府必須盡全力發展文化內容產業，文化部將積極整備政府、民間的資源，提升國內人才產、質量，此外，在面對新興及數位科技的發展，文化部也會持續與各界尋求更多根本的解決方法。
李永得說，文化部對於全國文化會議所有建議，若有相關對應政策的，將依建議予以調整、優化；對於還未有相應政策的，則將積極研議。所有建議都將持續規劃具體政策落實執行，並定期在全國文化會議網站，公開透明公告處理情形。