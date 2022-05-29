一圖搞懂端午節連假天氣！「三階段入夏」中南部暖熱雨多
時序逐漸進入6月份，夏天的腳步真的近了！中央氣象局今（29）日公布一週天氣預估，整體有入夏的感覺，不僅午後雷雨增加，天氣也明顯暖熱，但主要受到西南風影響，天氣分三階段變化，最重要的週五（6/3）起一連三天的端午節連假，中南部地區偶有短暫陣雨或雷雨，要看西南風強度及水氣多寡而定，至於北部及東半部大多維持上午多雲、午後有局部雷陣雨的天氣型態，沒下雨的時候感覺會比較悶熱一些。
氣象局指出，明（30）日水氣不多，全台大多為多雲到晴，南部地區清晨到上午這段期間受到海陸風影響偶有陣雨，午後各山區及大台北、宜蘭地區有局部短暫雷陣雨。各地相當暖熱，高溫可達攝氏30到34度，尤其中南部近山區平地、河谷及台東地區，有可能出現攝氏35到36度的高溫，請民眾要注意防曬以免中暑。週二（5/31）天氣稍有轉變，北方鋒面南下接近，西半部地區及基隆北海岸降雨機率稍高，不過仍以午後降雨為主，尤其各山區、大台北及東北部地區可能有局部大雨，北部地區高溫略降一些，其他地區不下雨的時候感受還是很悶熱，也提醒民眾外出記得攜帶雨具備用。
從週三起到下週日（6/1~6/5）台灣附近都是偏西南風主導的環境，迎風面的中南部地區有間歇陣雨，其中週三、週四降雨比較偏向在沿海地區，週五到下週日水氣較多，降雨時間比較延長且範圍較廣，各地近山區午後有局部短暫雷陣雨。相對之下，北部及東半部地區下半週天氣較為穩定，上午大致維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態。整體而言端午節連假，中南部地區比較容易有雨，各地雲量增多，請民眾安排假期活動要留意天氣變化。