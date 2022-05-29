節操呢？領養賓士貓5小時「露肚躺平」　奴笑：來不到1天

看來又是一隻缺少矜持的喵星人啊！有些貓咪生性害羞，一到新環境總是躲在角落靜靜觀察，不過也有貓咪個性大剌剌，走到哪裡都熟門熟路完全不害怕。日本就有一名飼主日前領養了一隻小小賓士貓，原本擔心牠會適應不良，沒想到幾個小時後牠直接翻肚呼呼大睡，網友看了都笑說：「說好的節操呢？」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主日前迎來一隻小小賓士貓「Muku」。（圖／推特帳號tyousogave）這隻展現強大適應力的小貓叫做「Muku」，是飼主5月21日才剛領養回家的小貓咪，目前牠才1個多月大，個性外向又活潑，因此成了全家人的焦點。飼主表示將當天帶Muku回家時大約是下午5點左右，當時牠還被飼主抱在懷裡，露出又大又圓的雙眼，好奇地看著四周，不過晚上10點左右，Muku就被拍到躺平在床上翻肚熟睡，完全沒有戒心的模樣讓飼主也忍不住笑說：「來不到一天就這樣！」▲活潑的Muku很快就收服狗老大的心。（圖／推特帳號tyousogave）▲Muku：奴才在幹嘛？這題偶會！（圖／推特帳號tyousogave）▲領養回家5小時候，Muku就躺平翻肚熟睡了！（圖／推特帳號tyousogave）▲這睡相……還有呼吸嗎？（圖／推特帳號tyousogave）▲Muku：矜持是什麼？能吃嗎？（圖／推特帳號tyousogave）Muku的照片在短短一星期就吸引超過21萬人次按讚分享，許多網友都紛紛留言：「說好的節操呢？」、「肚肚天堂」、「太可愛了，睡得好熟喔」、「完全沒有警覺心」、「可見牠很信任這個新環境與奴才」、「肚皮很欠吸」。（編輯：陳珮瑜）以假亂真？貓咪上醫院拔牙 回家竟「長2顆門牙」變兔子小奶貓斷電狂熟睡！「一字馬」劈腿躺平：貓生好累路邊撿到「落單小萌狗」！越看越怪送檢傻眼：這不能養