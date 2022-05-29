蒲亭驚傳病情惡化病逝 英媒接連爆：露面的疑似是替身
隨著俄烏戰爭開打，全球也關注俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的健康狀況，尤其是蒲亭在公開場合臉部臃腫、坐姿怪異等現象，更被外界質疑是否罹患甲狀腺癌、淋巴癌等嚴重疾病，恐將面臨提早下台命運；而近期英媒又接連傳出英國軍情六處消息人士指稱，蒲亭可能已經死亡，現在公開露面的全是預錄和替身畫面的說法，又讓他的健康狀況鋪上一層神秘面紗。
先前已有傳言指俄國總統蒲亭已罹患重病，健康狀況近幾個月來一直在惡化，臉部臃腫的現象令人質疑這名69歲的老人是否患有血癌，提早下台的消息傳得沸沸揚揚；日前英國《鏡報》更援引前英國情報機構「軍情六處」（MI6）消息人士說法，指出病重的蒲亭最近可能「已經死去」，而蒲亭的死訊則會被克宮親信極力掩蓋以保住權力。
英國《每日星報》報導亦指出，蒲亭已經病重許久，但死訊將會被核心高層掩蓋數周，甚至超過數個月；並指出本月出席莫斯科「二戰勝利日」閱兵儀式露面的蒲亭有可能是「替身畫面」；英媒《獨立報》則稱，蒲亭到了今年底將正式轉移權力，人將轉往長期療養機構進行休養。
《New Lines》雜誌則取得一段來自Telegram群組、由俄羅斯寡頭透露蒲亭「罹患血癌」的錄音檔；報導中亦盤點蒲亭近幾個月來的「病症」，例如3月18日一場在莫斯科舉行的集會上，蒲亭被拍到「多半將重心放在左腳上」；勝利日當天明明天氣暖和，蒲亭雙腿上卻蓋著小毯子，走路更出現一跛一跛的樣子，還有當天「特別擁腫」的臉部。
儘管蒲亭健康狀況惡化的謠言頻傳，但克里姆林宮仍不斷否認這些傳言。英媒分析認為，這是擔心若蒲亭的死訊傳出後，並無法「團結軍心」，反而會讓人在烏克蘭作戰的軍隊們擅自決定撤回俄羅斯。