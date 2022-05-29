「很多孩子走了」貼文觸法？陳時中：違法要符合3條件

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警政署刑事警察局上午舉行記者會表示，對於所謂約談郭彥均目前並無此規劃，也尚未有任何偵查動作。但有律師認為郭彥均的貼文有提到確診死亡人數，可能會觸犯傳染病防治法。
陳時中下午在疫情記者會中表示，台灣是言論自由的民主國家，妨害法律要符合「惡、假、害」3大條件，疫情過去這2年以來，真的被起訴的對象不到3成，相信法院及調查單位都會不遺餘力保護言論自由，若調查單位規劃提問相關狀況，將交由法制回報。
前衛生福利部長林奏延昨天主持疾管署舉行的兒童新冠病毒感染警訊症狀與急診處置研討會，他直言，兒童醫療不能照大人思維，兒童治療不是只有救活，是要讓他們沒有後遺症的治療。陳時中說，將會致力與兒科專家共同將相關指引制定完善，也考慮不定時開研討會，有利於即時應變。
COVID-19本土疫情持續維持高原期，指揮中心發言人莊人祥表示，民眾自主防疫應變，有助於讓疫情趨勢平緩，未來疫情降幅將依據人流、活動狀況而定，畢竟當疫情下降，人流自然會逐漸變得活躍，就可能影響社區疫情傳播，造成確診病例再增加，高原期後的個案數很難預測。（編輯：管中維）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。